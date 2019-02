LIVE MN - Milan-Cagliari (3-0) - Tris e quarto posto: missione compiuta

Un buon Milan supera 3-0 il Cagliari, effettua il controsorpasso sull’Atalanta e le due romane e si riprende il quarto posto. Decidono l’autogol di Ceppitelli e le reti di Paquetà e del solito Piatek, che chiude i conti nella ripresa calando il definitivo tris. Ottima la prova del giovane brasiliano (prima gioia italiana per lui), forse il migliore in campo. Bene anche Calhanoglu, determinato e sempre sul pezzo ma poco incisivo negli ultimi metri. Da rivedere, invece, Suso, che ha il merito di propiziare l’autogol di Ceppitelli ma poi spreca troppo, divorandosi anche il pallone del possibile poker. Da segnalare, infine, la prestazione di Donnarumma, autore di due interventi super sempre su Joao Pedro. La corsa Champions si fa sempre più avvincente: ora il Milan è atteso dall’insidiosa trasferta di Bergamo.

90' Finisce qui: il Milan vince 3-0.

87' Grande occasione per Ceppitelli, che sugli sviluppi di un corner sbaglia tutto a pochi passi da Donnarumma.

84' Calcio d'angolo per il Cagliari: cross in area e colpo di testa alto di Ceppitelli.

81' Cambio per il Cagliari: esce Joao Pedro, al suo posto Bradaric.

80' Che occasione per il Milan. Errore di Ceppitelli che regala pala a Suso: lo spagnolo si presenta a tu per tu con con Cragno ma calcia sul fondo con il mancino.

77' Sostituzione anche per il Milan fuori Calhanoglu, dentro Borini.

76' Cambio per il Cagliari: Despodov in campo al posto di Ionita.

75' Cartellino giallo per Faragò.

74' Buona chance per Cutrone, che calcia con potenza dal cuore del'area del Cagliari ma non inquadra la porta.

73' Il neo entrato Deiola ci prova dalla distanza, ma la sua conclusione finisce in Curva.

71' Palla-gol per Calhanoglu. Il turco, ben servito in area da Suso, calcia sul corpo di Cragno.

70' Corner per il Milan: pallone in area per Cutrone, che calcia ma viene murato.

69' Bella giocata di Kessié. L'ivoriano sfonda in area e calcia con forza sul primo palo: bravo Cragno a chiudere in angolo

68' Sostituzione anche per il Cagliari: fuori Padoin, dentro Deiola.

66' Doppio cambio per il Milan: Cutrone e Conti prendono il posto di Piatek e Calabria.

65' Tentativo di Calabria, che ci prova da fuori ma spara alto.

62' GOL GOL GOOOLLL!!! IL PISTOLERO!!! Dopo un tentativo di Calhanoglu intercettato da Cragno, il pallone arriva a Piatek, che controlla e insacca con freddezza.

60' Cagliari a un passo dal gol. Miracolo di Donnarumma su Joao Pedro, che poi va per il tap-in ma colpisce la traversa a Gigio ormai battuto.

57' Ritmi decisamente più bassi rispetto al primo tempo.

53' Triangolo Calhanoglu-Paquetà-Calhanoglu e conclusione del turco, che scivola prima di calciare dal limite: pallone sul fondo.

51' Ripartenza veloce del Milan, con Kessié che vede e serve Piatek: conclusione da fuori del polacco e pallone fuori. Era una buona occasione.

50' Calcio d'angolo per il Cagliari: pallone dentro Kessié recupera e riparte.

49' Punizione dalla sinistra per il Cagliari: cross in area, Kessié allontana di testa.

47' Tentativo di Calabria, che ci prova con il sinistro dalla lunga distanza ma spara alto sopra la traversa.

45' Tutto è pronto. Fischio di La Penna: si riparte! Possesso Cagliari.

- Squadre in campo per la ripresa. Non ci sono cambi, si ricomincia con li stessi protagonisti del primo tempo.

Milan in vantaggio 2-0 al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco. San Siro applaude i rossoneri, che sbloccano il match grazie all’autogol di Ceppitelli e raddoppiano con Paquetà (prima gioia italiana per lui), autore fin qui di una prestazione impeccabile: lucido, ispirato, determinato, il brasiliano (mai una giocata banale) è uno dei migliori in campo. La squadra di Gattuso difende con ordine per poi colpire al momento giusto. Bene Calhanoglu, che in apertura scalda le manone di Cragno. Ottima anche la prova di Piatek, che però spreca la palla del possibile 3-0. Decisivo anche Donnarumma, che salva il risultato su un colpo di testa a botta sicura di Joao Pedro.

45' Fine primo tempo.

44' Bella giocata del Milan. Suso pesca in area Calabria, che supera un avversario ma poi viene chiuso da Cragno.

40' Padoin mette in mezzo un bel cross, ma Donnarumma è bravo a respingere con i pugni anticipando Joao Pedro.

37' Bella partita a San Siro.

34' Corner per il Cagliari: cross in mezzo, Ceppitelli colpisce di testa ma non inquadra la porta.

33' Cagliari in attacco. Pallone in area per Padoin, che controlla e calcia con il sinistro trovando la respinta di Kessié.

31' Calhanoglu ci prova dalla distanza, ma il suo tiro è troppo centrale per impensierire Cragno.

28' Calcio d'angolo per il Cagliari: pallone in area e fallo su Romagnoli.

27' Grande occasione per il Cagliari. Cross dalla sinistra di Padoin, colpo di testa di Joao Pedro e grande parata di Donnarumma, che salva il risultato.

25' Il Milan insiste. Piatek tenta il colpo sotto a tu per tu con Cragno, che è bravo a deviare. Rossoneri a un passo dal 3-0.

22' GOOOLLL!!! PAQUETA!!! Cross dalla destra di Calabria e tap-in vincente di Lucas, che arriva sul secondo palo e insacca con il piattone mancino.

19' Azione personale di Kessié, che recupera palla nella propria metà campo, avanza e poi calcia dal limite: conclusione ampiamente a lato.

15' Il Cagliari sembra aver subito il colpo. I rossoneri provano ad approfittarne.

13' GOL GOL GOOOLLL!!! Classico sinistro a giro di Suso, respinta di Cragno e pallone che sbatte su Ceppitelli e si insacca: autogol e Milan in vantaggio.

10' Errore di Calabria, che regala palla a Barella nei pressi dell'area di rigore del Milan. Il centrocampista del Cagliari, però, non ne approfitta.

9' Corner per il Milan: pallone dentro, libera la difesa del Cagliari.

8' Grande giocata di Calhanoglu. Dribbling secco e conclusione dal limite: Cragno si distende e devia in angolo.

6' Le due squadre si studiano.

3' Milan aggressivo in questo avvio.

1' Ci siamo. Un occhio al cronometro, poi il fischio del signor La Penna: si comincia! Primo pallone del match per il Milan.

- Le due squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco sulle note dei Queen. Classica maglia rossonera per il Milan, casacca bianca per il Cagliari.

Amici di MilanNews.it, benvenuti a San Siro. I rossoneri ospitano il Cagliari nel posticipo della 23esima giornata di Serie A. Romagnoli e compagni sono chiamati a rispondere alle vittorie di Lazio e Roma per tornare al quarto posto. Gattuso si affida alla stessa formazione che ha pareggiato all'Olimpico, con Suso e Calhanoglu a supporto di Piatek. Dall'altra parte, Maran spera nelle giocate di Barella e nei gol di Pavoletti. Grazie alla nostra diretta testuale vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale.

LE FORMAZIONI:

MILAN: G. Donnarumma, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Paquetà, Suso, Piatek, Calhanoglu. A disp.: A. Donnarumma, Plizzari, Abate, Conti, Laxalt, Biglia, Bertolacci, Montolivo, Mauri, Cutrone, Castillejo, Borini. All.: Gattuso

CAGLIARI: Cragno, Srna, Ceppitelli, Pisacane, Pellegrini, Faragò, Ionita, Padoin, Barella, Joao Pedro, Pavoletti. A disp.: Rafael, Aresti, Lykogiannis, Romagna, Leverbe, Cerri, Bradaric, Deiola, Cigarini, Oliva, Doratiotto, Despodov. All.: Maran