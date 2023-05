LIVE MN - Milan-Inter (0-2): sconfitta pesante, il primo atto è dei nerazzurri

Il primo atto della semifinale di Championa è dell'Inter. I rossoneri pagano un primo tempo disastroso sotto tutti i punti di vista. Accenno di reazione d’orgoglio nel secondo tempo, ma non basta: il Milan chiude la partita con un solo tiro verso la porta di Onana. Ma c'è ancora tutta una partita da giocare e i rossoneri sono speranzosi di recuperare Rafa Leao.

95' Finisce qui.

93' Gagliardini a terra per un problema alla testa.

92' Mancino di Pobega da fuori area, Onana blocca.

90' Quattro minuti di recupero.

85' Punizione dai 25 metri di Theo, conclusione alta sopra la traversa.

83' Palla persona di Tonali al limite, ma non ne approfitta Gagliardini che si fa anticipare da Thiaw.

82' Doppio cambio nel Milan: fuori Calabria e Brahim Diaz, dentro Kalulu e Pobega.

80' Messias punta Darmian, converge verso il centro e conclude: deviazione sempre di Darmian che semplifica la vita ad Onana.

77' Doppio cambio nell'Inter: fuori Calhanoglu e Lautaro, dentro Correa e Gagliardini.

75' Erroraccio di Messias, Lautaro scambia con Darmian, destro secco ma Thiaw devia in corner.

73' Cross telefonato di Theo, Onana blocca e si butta a terra per perdere tempo.



70' Cambio nell'Inter: fuori Dzeko e Dimarco, dentro Lukaku e De Vrij.

68' Mancino di Acerbi da fuori area, Maignan blocca senza problemi.

66' Corner Milan: respinge Dzeko.

64' Ammonito Tomori.



63' PALO DEL MILAN! Bellissima azione dei rossoneri che parte da Origi, palla per Diaz, poi Giroud, sponda per Tonali che di prima intenzione colpisce il palo!

61' Cambio nell'Inter: Mkhitaryan fuori, dentro Brozovic.

58' Cambio nel Milan: fuori Kjaer e Saelemaekers, dentro Thiaw e Origi.

55' Destro secco di Tonali da lontanissimo, palla fuori.

53' MAIGNAN!! Dormita dei rossoneri su Bastoni, assist per Dzeko che tutto solo in area prova ad angolare ma Mike salva tutto in corner.



51' OCCASIONISSIMA MILAN! Imbucata di Tonali per Messias, che entra in area e si presenta a tu per tu con Onana ma la conclusioe termina fuori.

49' OCCASIONE MILAN! Mancino di Brahim Diaz da fuori area, conclusioe che sfiora il palo.

47' Punizione Milan dalla trequarti. Palla che si spegne sul fondo.

45' Si riparte. Nessun cambio per Pioli.

Inizio shock per il Milan! Rossoneri che vanno sotto di due reti dopo undici minuti: atteggiamento imbarazzante del Milan in questi primi quarantacinque minuti, non aiutati anche da un arbitraggio più che discutibile. C'è sicuramente bisogno di un cambio di formazione: Kjaer e Tomori soffrono troppo i movimenti di Dzeko e Lautaro, mossa sulla quale l'Inter ha giovato e ha realizzato due gol.



49' Fine primo tempo.

48' Ammonizione anche per Mkhitaryan.

46' Quarto fallo di Calhanoglu, che non viene sanzionato. Per proteste viene ammonito Krunic.

45' Quattro minuti di recupero.

41' Ancora i rossoneri, sempre della corsia di destra. Ancora la difesa dell'Inter a spazzare via la minaccia.

38' Cross di Calabria da destra, liscio di Messias e poi Darmian riesce a respingere.

34' Ci prova Dimarco da fuori area, deviazione di Dumfries che non trova la giusta coordinazione.

33' Conclusione potente di Lautaro da fuori area, palla in curva.

32' Tolto il rigore all'Inter dopo una revisione al VAR.



31' Rigore per l'Inter. Fallo di Kjaer su Lautaro.



29' Bell'iniziativa del Milan sulla corsia di destra: cross di Messias, Calabria prova la deviazione di tacco, palla sul fondo.

26' Punizione Milan dalla sinistra. Cross di Tonali, respinge la difesa nerazzurra.

22' Lungo giro palla del Milan, che non riesce a trovare spazi nella difesa dell'Inter.

17' Cambio nel Milan: fuori Bennacer per infortunio, dentro Messias.

15' Palo Inter! Conclusione dalla distanza di Calhanoglu, palo clamoroso del turco. Sulla ribattuta arriva Mkhitaryan, para Maignan.

13' Trattenuta prima di Bastoni su Saelemaekers e poi di Acerbi su Giroud. Per l'arbitro non c'è nulla.

11' Raddoppia l'Inter. Cross di Dimarco dalla sinistra, inserimento di Mkhitaryan che sfrutta un errore di Tonali e buca le mani di Maignan. 0-2.

7' Gol dell'Inter. Corner di Calhanoglu, Dzeko calcia di mancino indisturbato e mette il pallone sotto al sette. Inter in vantaggio.

3' Partita subito intensa. Grande clima a San Siro!

1' Si parte!

L'atto primo dell'appuntamento con la storia. Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro, la casa del Diavolo, dove tutti sono caduti almeno una volta e dove questa sera, alle ore 21, il Milan "ospiterà" l'Inter nell'andata della semifinale di Champions League, che i rossoneri tornano a giocare sedici anni dopo l'ultima volta, nel 2007. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita storica, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del derby di MIlano in Champions League.

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Inter, match valido per l'andata della semifinale di Champions League:



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo; Krunic, Tonali; Brahim Diaz, Bennacer, Saelemaekers; Giroud. A disposizione: Mirante, Thiaw, Kalulu, Gabbia, Ballo-Touré, Pobega, De Ketelaere, Messias, Rebic, Origi. Allenatore: Pioli.

Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Lautaro, Dzeko. A disposizione: Handanovic, Cordaz, Gagliardini, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova, Asllani, D'Amrbosio, Zanotti, Brozovic, Lukaku.Allenatore: Inzaghi.