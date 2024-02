live mn - Milan-Rennes (3-0): i rossoneri volano con Loftus-Cheek e Leao. Giovedì prossimo il ritorno in Francia

vedi letture

- Il Milan chiude l'andata dei playoff di Europa League con una bella vittoria per 3-0 a San Siro contro il Rennes: per il Diavolo decisiva una doppietta di Loftus-Cheek e un gol di Leao. Giovedì prossimo alle 18.45 è in programma il ritorno in Francia.

94' Fine della partita.

93' Problema fisico per Nagida che è costretto ad abbandonare il campo. Il Rennes chiuderà la gara in 10 visto che ha finito i cambi.

90' Quattro minuti di recupero.

89' Punizione per il Milan dal limite dell'area: tiro a giro di Bennacer sopra la barriera, pallone che sfiora la traversa.

87' Giallo per Nagida.

85' Gran tiro dalla distanza di Theo Hernandez, pallone di poco sopra la traversa.

82' Ultimo cambio nel Milan: esce Pulisic, entra Adli.

81' Santamaria ci prova ancora dalla distanza, pallone alto di poco con Maignan che comunque controlla la traiettoria del giocatore del Rennes.

79' Cross dalla destra per Gouiri che colpisce di testa, pallone fuori.

75' Tripla sostituzione nel Rennes: escono D.Doué, Matusiwa e Truffert, entrano Salah, Blas e Nagida.

75' Altri due cambi di Pioli: fuori Lofus-Cheek e Florenzi, dentro Bennacer e Terracciano.

73' Milan vicino al quarto gol: azione personale di Pulisic che entra in area e calcia con il destro, Mandanda respinge la palla che arriva sui piedi di Okafor che calcia verso la porta del Rennes, ma Matusiwa respinge a pochi metri dalla linea di porta.

72' Doppia parata di Maignan nel giro di un minuto: prima il francese ha respinto una conclusione di Gouiri e poi una di Santamaria da fuori area.

70' Il neo entrato Gouiri prova a rendersi subito pericoloso con il sinistro, pallone fuori.

67' Primi cambi anche nel Rennes: escono Kalimuendo e G. Doue, dentro Gouiri e Seidu.

62' Doppio cambio nel Milan: fuori Kjaer e Leao, dentro Thiaw e Okafor. Il difensore tedesco torna in campo 79 giorni dopo l'infortunio contro il Borussia Dortmund.

58' Corner per il Milan: la palla arriva sul secondo palo per Leao che fa la sponda per Reijnders che prova il destro da fuori area, ma la sua conclusione è alta sopra la traversa.

57' Bella combinazione tra Leao e Pulisic, che prova il diagonale con il sinistro, Mandanda devia in angolo.

53' LEAOOOOOOOOO!!! TERZO GOL DEL MILAN!!! Solita combinazione a sinistra tra Theo Hernandez e il portoghese: il francese tocca all'indietro per il numero 10 milanista che batte con il piattone Mandanda.

47' GOOOOOOOLLLLLL!!! ANCORA LOFTUS-CHEEK!!! Angolo dalla destra di Theo, colpo di testa di Kjaer, miracolo di Mandanda, ma la palla arriva all'inglese che mette dentro di testa a porta vuota.

45' Inizia la ripresa.

- Buonissima prestazione del Milan che chiude il primo tempo avanti un gol contro il Rennes: per ora decide un bel gol di testa al 32' di Loftus-Cheek su cross perfetto dalla destra di Florenzi. La squadra rossonera, che non ha praticamente mai rischiato nulla in difesa, ha creato diverse occasioni da gol, in particolare c'è da segnalare la traversa colpita da Leao dopo 7'.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

39' Bello spunto di D.Doué che si accentra dalla sinistra e prova il destro, conclusione centrale che Maignan para senza problemi.

36' Grande ripartenza di Pulisic che serve Giroud al limite dell'area: il francese si accentra, si sposta il pallone sul sinistro e calcia verso la porta del Rennes, Mandanda blocca a terra.

35' Altro spunto di Loftus-Cheek sulla destra: l'inglese trova Leao sul secondo palo, il portoghese controlla e prova il destro, ma la sua conclusione viene respinta da un difensore del Rennes.

34' Prova a reagire subito il Rennes: cross dalla destra che arriva sui piedi di G.Doué che prova la conclusione con il destro, ma colpisce mae e Maigna blocca senza problemi.

32' GOOOOOOOLLLLL!!! LOFTUS-CHEEKKKKKKKKK!!! Bellissimo cross dalla destra di Florenzi e colpo di testa perfetto dell'inglese all'altezza del primo palo con il pallone che si insacca all'angolino alla destra di Mandanda.

29' Spunto in velocità di Leao che prova a trovare Loftus-Cheek sul secondo palo, ma il cross del portoghese è leggermente lungo e il pallone si spegne sul fondo.

24' Prima occasione per il Rennes: Bourigeaud controlla appena dentro l'area di rigore del Milan e prova il destro a giro, pallone fuori non di molto.

21' Altro corner per il Milan: a battere da destra è sempre Theo Hernandez con il suo sinistro, cross sul secondo per Leao che colpisce di testa, palla fuori.

14' Terzo angolo della partita per il Milan: cross dalla destra di Theo Hernandez che cerca Florenzi appena fuori dall'area, il terzino calcia al volo ma non colpisce bene e la palla finisce addosso a Reijnders che è in fuorigioco e così l'arbitro ferma il gioco.

10' Altra occasione per il Milan: grande spinto di Loftus-Cheek sulla destra, l'inglese salta un uomo, cross basso in area, ma la conclusione di prima di Musah finisce fuori.

8' Angolo per il Milan dalla sinistra: la palla arriva sul secondo palo a Leao che fa la sponda di testa per Reijnders che prova il destro di prima intenzione dal limite dell'area, conclusione alta sopra la traversa.

7' Traversa di Leao! Lancio lungo per il portoghese che controlla a seguire con il petto, entra in area e calcia di destro, pallone che colpisce la traversa dopo una leggera deviazione di un difensore del Rennes.

0' Al via il match!!! Primo pallone per il Milan.

- Le squadre sono in campo, manca davvero poco al calcio d'inizio della sfida: Milan con la consueta divisa rossonera e pantaloncini neri, mentre il Rennes gocherà con maglia e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan scenderà in campo contro il Rennes nella gara di andata degli spareggi di Europa League (il ritorno è in programma giovedì prossimo alle 18.45). Dopo l'eliminazione dalla fase a gironi della Champions League, i rossoneri vogliono arrivare in fondo a questa competizione che non hanno mai vinto nella loro storia. Ma attenzione al Rennes che arriva da otto vittorie di fila in Francia. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Rennes:

MILAN: Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo; Loftus-Cheek, Musah, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. A disp.: Sportiello, Mirante, Bennacer, Adli, Jovic, Okafor, Thiaw, Terracciano, Eletu, Nsiala, Bartesaghi. All. Pioli.

RENNES: Mandanda; G. Douè, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D.Doué; Terrier, Kalimuendo. A disp.: Gallon, Lembet, Gouiri, Blas, Wooh, Belocian, Salah, Seidu, Cisse, Lambourde, Nagida, Bertuğ Yıldırım. All. Stéphan.