LIVE MN - Milan-Roma (2-2): rimonta giallorossa, pareggio beffa per i rossoneri

97' Fine del secondo tempo.

96' Giallo per Abraham.

93' PAREGGIO DELLA ROMA!!! Giallorossi in gol ancora su calcio piazzato: cross di Dybala dalla destra, colpo di testa di Matic, respinta di Tatarusanu e Abraham insacca a porta vuota.

92' Cross dalla trequarti di Pellegrini per Abraham che anticipa tutti di testa, pallone ampiamente fuori.

91' Giallo anche per Matic.

90' Cinque minuti di recupero.

89' Altra sostituzione nella Roma: fuori Mancini, dentro Belotti.

87' GOL DELLA ROMA!!! Corner per i giallorossi dalla destra: cross di Pellegrini e gol di testa di Ibanez.

85' Doppio cambio di Pioli: fuori Giroud e Saelemakers, dentro De Ketelaere e Gabbia.

83' Punizione per il Milan da buona posizione: Giroud prova il sinistro a giro, ma la sua conclusione viene respinta dalla barriera.

82' Giallo per Ibanez.

80' Ibanez ci prova da lontanissimo, pallone ampiamente fuori.

78' Cambio nella Roma: fuori Celik, dentro El Shaarawy.

77' GOOOOLLLLL!!! RADDOPPIO DI POBEGA!!! Ripartenza fulminea del Milan con Leao che trova il giovane centrocampista rossonero da solo in area e con il piatto sinistro batte Rui Patricio.

74' Seconda sostituzione nel Milan: fuori Bennacer, dentro Vranckx.

72' Giallo a Tonali per proteste. Il centrocampista rossonero era diffidato e dunque salterà il prossim match contro il Lecce.

70' Primo cambio di Pioli: esce Brahim Diaz, entra Pobega.

68' Giallo anche per Tomori.

65' Doppio cambio nella Roma: fuori Cristante e Zaniolo, dentro Matic e Tahirovic.

62' Cartellino giallo per Bennacer per fallo su Abraham.

61' Brahim Diaz ci prova ancora da fuori area, ma la sua conclusione con il destro finisce a lato.

59' Angolo per la Roma: cross di Dybala, pallone che arriva fuori area a Pellegrini, destro al volo, ma Theo è bravo a respingere.

53' Bel cross dalla destra di Calabria che salta più in alto di Ibanez, ma il suo colpo di testa è centrale e Rui Patricio blocca.

52' THeo Hernandez prova il sinistro dalla distanza, Rui Patricio respinge la sua conclusione con qualche difficoltà.

48' Lancio in profondità di Bennacer per Leao: il portoghese entra in area dalla sinistra, punta due avversari, si sposta il pallone e prova il sinistro, conclusione alta sopra la traversa.

45' Al via la ripresa!!! Nessun cambio nelle due squadre che ripartiranno dunque con gli stessi undici di inizio partita.

- E' finito il primo tempo a San Siro con il Milan in vantaggio per 1-0 sulla Roma: a decidere per ora il match è un gol al 30' di Pierre Kalulu su azione da calcio d'angolo. A fare la partita è stata la squadra di Stefano Pioli, mentre i giallorossi hanno pensato soprattutto a difendersi e si sono fatti vedere in avanti solo con un paio di conclusioni dalla distanza.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

45' Ammonito Zaniolo per fallo su Theo Hernandez.

44' Anche Dybala ci prova dalla distanza, pallone fuori.

42' Zalewski si accentra dalla sinistra e prova il destro a giro, pallone fuori di poco.

40' Punizione per la Roma dalla trequarti: cross di Pellegrini in area, prima intercetta Giroud, poi Calabria allontana.

37' Leao trova Giroud al limite dell'area, sponda del francese per Saelemaekers che prova il destro al volo, ma non colpisce bene e la sua conclusione finisce fuori.

30' GOOOOOLLLLLLLL!!! KALULUUUUUUU!!! Cross dalla bandierina di Tonali e colpo di testa in area del difensore francese che anticipa Ibanez e batte Rui Patricio.

29' Il Milan recupera palla in mezzo al campo, parte Theo che al limite dell'area tocca per Diaz che conclude con il destro, Rui Patricio devia in angolo.

26' Giallo per Leao.

22' Bel cross dalla destra di Calabria, sponda di testa di Giroud che prova a servire Diaz, ma Smalling anticipa lo spagnolo e libera l'area.

18' Angolo per la Roma: cross di Pellegrini, Tatarusanu prova l'uscita ma subisce fallo da un giocatore della Roma. Si ripartirà con una punizione per il Diavolo.

13' Nessuna occasione da gol finora, le due squadre si studiano e la gara si gioca soprattutto a centrocampo.

9' Giallo a Celik per fallo su Theo Hernandez. Ammonito anche Mancini per proteste.

5' Punizione per la Roma dalla trequarti: cross in area di Pellegrini, Tatarusanu blocca in uscita alta.

3' Prima occasione per il Milan: ripartenza con Diaz che tocca in profondità per Leao, cross in area per Tonali che colpisce la palla di testa, ma il pallone finisce abbondantemente a lato.

0' Inizia il match: primo pallone per la Roma.

- Prima del fischio d'inizio del match, verrà osservato a San Siro un minuto di silenzio in ricordo di Gianluca Vialli ed Ernesto Castano.

- Le squadre sono schierate a centrocampo: il Milan scenderà in campo con la consueta maglia rossonera e i pantaloncini neri, mentre la Roma giocherà con divisa e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan di Stefano Pioli scenderà in campo contro la Roma nel match valido per la 17^ giornata di Serie A. I rossoneri devono rispondere alla vittoria del Napoli contro la Sampdoria per tornare a -5 punti dalla vetta della classifica. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione di questa sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN: Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Gabbia, Thiaw, Dest, Bozzolan, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Lazetic. All. Pioli.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. A disp.:Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Viña, Solbakken, Camara, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Volpato, Tahirovic, Majchrzak, El Shaarawy. All. Mourinho.