LIVE MN - Milan-Spezia, le formazioni ufficiali del match

19.25 - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Spezia, match valido per la tredicesima giornata di Serie A:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo; Bennacer, Krunic; Messias, Diaz, Leao; Origi. All.: Pioli.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Caldara; Holm, Bourabia, Ekdal, Agudelo, Amian; D. Maldini, Nzola. All.: Gotti.

19.10 - Il Milan è arrivato ora a San Siro. Qui il video.

19.00 - Come dimostrato dal tweet pubblicato poco fa dall'account ufficiale del Milan, i rossoneri questa sera scenderanno in campo contro lo Spezia con la prima divisa.

18.26 - Sarà la sedicesima volta in assoluto per i rossoneri, che in questa data ha ottenuto sette vittorie e quattro pareggi perdendo in quattro occasioni. L'ultima vittoria del 5 novembre, dopo il ko interno subito in Europa League contro il League risale al 2017: in questo caso il Milan riuscì a battere il Sassuolo nella dodicesima giornata che si disputò al Mapei Stadium grazie ai gol di Suso e Romagnoli.

17.55 - Sarà la quarta volta che Luca Gotti affronterà il Milan da allenatore. Il tecnico dello Spezia, che questa sera sarà ospite del Milan nell'incontro valido per la tredicesima giornata, ha affrontato per tre volte in carriera i rossoneri subendo due sconfitte e ottenendo un solo pareggio. L'ultimo confronto ufficiale risale al marzo 2021, quando Milan e Udinese pareggiarono 1-1 a San Siro.

17.31 - Dopo il ko contro la Fiorentina lo Spezia torna a San Siro. In vista delle tre partite in otto giorni e con la squalifica di Nikolaou, Gotti per il Milan pensa a qualche cambio tra difesa e attacco. Amian dovrebbe essere abbassato nella linea a tre, a sinistra, con Ampadu e Kiwior a completare il reparto, mentre in mezzo Ekdal e Bourabia sono certi di una maglia da titolari, con Agudelo favorito a completare il trio degli interni. Sulla fasce spazio per Reca e Holm, mentre in avanti possibile chance dall’inizio per il figlio di San Siro, Daniel Maldini, al fianco di Nzola - riporta Tuttomercatoweb.com.

17.03 - Tra le fila dei rossoneri c'è un solo diffidato: si tratta di Theo Hernandez, il quale, in caso di ammonizione, salterebbe la gara di martedì contro la Cremonese e non sarebbe a rischio forfait per la prossima gara contro la Fiorentina (13 novembre).

16.35 - Come riporta oggi il Corriere dello Sport, con la rete di Rade Krunic al Salisburgo sono diventati ben 15 i marcatori stagionali del Milan fino a questo momento. Questa la lista completa dei marcatori: Giroud 8; Leao 6; Brahim 4; Messias, Rebic 3; Saelemaekers 2; Theo, Ballo, Krunic, Pobega, Bennacer, Tonali, Gabbia, Tomori, Origi 1.

16.12 - Milan-Spezia sarà la settima gara interna di Serie A che i Campioni d'Italia giocheranno a San Siro. La formazione rossonera davanti al proprio pubblico fino a questo momento ha ottenuto 15 punti, battendo l'Udinese, il Bologna, l'Inter, la Juventus ed il Monza. L'unico ko riguarda la sfida persa lo scorso 18 settembre contro il Napoli. La squadra di Stefano Pioli, inoltre, può vantare il miglior attacco interno insieme al Napoli (16).

15.43 - Sono dodici i punti raccolti dal Milan nelle ultime cinque giornate di Serie A. I rossoneri hanno conquistato ben dodici punti, battendo in serie Empoli, Juventus, Verona e Monza ma subendo una sconfitta esterna contro il Torino. Lo Spezia, invece, ha raccolto un solo punto negli ultimi cinque turni pareggiando solo contro la Cremonese e perdendo contro Lazio, Monza, Salernitana e Fiorentina.

15.11 - Per la sfida contro lo Spezia, Stefano Pioli potrebbe decidere di concedere un po' di riposo a Sandro Tonali inserendo Rade Krunic al suo posto in mediana. Il centrocampista rossonero partirebbe dalla panchina per la terza volta in assoluto in questa stagione. In precedenza, il classe 2000 non è stato inserito nell'undici titolare soltanto contro Sassuolo e Monza e giocando ben quindici gare da titolare.

14.50 - Luca Gotti, tecnico dello Spezia, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida valida per la tredicesima giornata di Serie A prevista questa sera a San Siro contro il Milan. Sarà squalificato Nikolaou mentre Bastoni e Kovalenko, non ci saranno per infortunio. Di seguito l'elenco completo:

Portieri: Zoet, Zovko, Dragowski.

Difensori: Holm, Ampadu, Reca, Kiwior, Hristov, Beck, Ferrer, Amian, Caldara.

Centrocampisti: Bourabia, Sala, Ekdal, Ellertsson, Sher, Agudelo, Nguiamba.

Attaccanti: Verde, Gyasi, Nzola, Maldini, Strelec, Sanca.

14.23 - Sarà lo Spezia il prossimo avversario in campionato del Milan. La formazione ligure, che questa sera ospite dei rossoneri nell'incontro valido per la tredicesima giornata di Serie A, è la vittima preferita in assoluto per Rafael Leao. In quattro gare, infatti, l'attaccante portoghese ha punito per ben tre volte i bianconeri realizzando anche una doppietta nella stagione 2020/2021.

14.05 - Sarà Micheal Fabbri della sezione di Ravenna l'arbitro di Milan-Spezia. In questa stagione, il fischietto romagnolo ha già arbitrato i rossoneri a Genova contro la Sampdoria, caratterizzato dall'espulsione di Leao per doppia ammonizione rifilatagli per un presunto colpo proibito a Berezyinski la prima e per la rovesciata su Ferrari la seconda. In totale Fabbri ha arbitrato per 9 volte i rossoneri: 5 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. L'altro precedente molto negativo è in Juventus-Milan del 2019, quando non concesse, nonostante il VAR, un rigore al Milan per netto fallo di mani di Alex Sandro su cross di Calhanoglu e diede rigore alla Juventus per fallo di Musacchio su Dybala.

13.42 - Sono 26 i punti conquistati dal Milan nelle prime dodici giornate di Serie A. I rossoneri sono terzi dopo Atalanta (27) e Napoli (32) ma possono vantare il secondo miglior attacco del campionato (25) sempre dopo i partenopei (30). Lo Spezia, invece, ha raccolto soltanto nove punti fino a questo momento e presidia il sedicesimo posto con un margine di soli tre punti sulla zona retrocessione.

13.00 – Questa mattina il Milan si è ritrovato presso l’Hotel Melìa di Milano per il consueto ritiro prepartita. Oltre agli infortunati di lungo periodo, un’assenza da segnalare è quella di Dest. Di seguito l’elenco dei calciatori presenti oggi:

PORTIERI

Tatarusanu

Mirante

Jungdal

DIFENSORI

Kalulu

Kjaer

Tomori

Gabbia

Theo

Thiaw

Ballo-Tourè

CENTROCAMPISTI

Tonali

Pobega

Bennacer

Vranckx

Krunic

Adli

De Ketelaere

Bakayoko

Brahim Diaz

ATTACCANTI

Messias

Rebic

Leao

Origi

Giroud

Amici e amiche di MilanNews.it, buon sabato e benvenuti alla diretta testuale di avvicinamento a Milan-Spezia, gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Sarà una sfida molto importante per i rossoneri, che dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League vorranno ritrovare nuovi punti in campionato archiviando la brutta trasferta di Torino.