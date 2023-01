LIVE MN - Milan-Torino (0-1): rossoneri fuori agli ottavi di Coppa Italia, figuraccia per gli uomini di Pioli

123' Finisce qui. Milan fuori dalla Coppa Italia. Decide una rete a sette minuti dalla fine di Adopo.

122' Conclusione di Theo, palla fuori.

120' Due minuti di recupero.

119' Destro di Calabria, Savic devia in corner.

117' Assalto Milan! Prima con Tomori, poi con Giroud i rossoneri non trovano il gol.

113' Gol del Torino. Lancio di Lukic per Bayeye, cross per Adopo che appoggia a porta vuota.

112' Destro di Leao da fuori area, conclusione ancora una volta alta.

111' Cambio nel Torino: fuori Singo, dentro Bayeye.

110' Cambio nel Milan: fuori Dest, dentro Calabria.

109' Ammonito Linetty.

108' Punizione da posizione pericolosa per il Torino, respinge la difesa rossonera.

105' Inizia il secondo tempo supplementare.

Torino ormai chiuso nella propria area di rigore, il Milan continua a buttare palloni in mezzo all'area. Saranno quindici minuti di fuoco a San Siro.

105' Fine primo tempo supplementare.

104' Occasione Milan con Giroud, che dopo un rimpallo si ritrova davanti a Savic che gli chiude lo specchio della porta.

100' Destro di Linetty dal limite, palla direttamente in curva.

99' Altra grande conclusione di Dest che mette in difficoltà Savic, sulla ribattuta Zima butta la palla in fallo laterale.

97' Destro di Lukic da lontano: conclusione alle stelle.

96' Ci prova anche Theo: mancino in curva.

95' Destro di Leao sempre dalla distanza, para Savic.

90' Iniziano i supplementari!

-

96' Finisce qui il secondo tempo. Si va ai supplementari.

94' Destro al volo di Tonali da fuori area, conclusione in curva.

92' Ammonito Savic e un minuti di recupero in più.

91' OCCASIONE MILAN! Mancino al volo di Theo Hernandez, Savic salva tutto e devia in corner.

90' Cinque minuti di recupero..

86' Altra conclusione di Leao da lontanissimo, palla fuori.

84' OCCASIONE MILAN! Leao allarga per Dest, il terzino si accentra e di sinistro sfiora il gol!

83' Cambio per Pioli: fuori Vranckx, dentro Bennacer.

81' Cambio nel Torino: fuori Rodriguez e Vlasic, dentro Linetty e Vojvoda.

77' Cross di Dest, Zima di testa gira in corner.

76' Cambio nel Milan: fuori Pobega e Gabbia, dentro Giroud e Theo.

73' Destro di Leao da lontanissimo, palla fuori di molto.

71' Cambio nel Milan: fuori Sanabria, dentro Zima.

70' ROSSO PER DJIDJI! Fallo su Messias, doppo giallo e Torino in dieci.

67' OCCASIONE MILAN! Pallone al bacio di Tonali per Messias, che appena entrato stoppa il pallone e tenta lo scavetto. Palla che esce fuori di poco.

66' Doppio cambio nel Milan: fuori Brahim e Saelemaekers, dentro Leao e Messias.

62' Destro al volo di Miranchuck, corner Torino.

58' Cross di Rodriguez, colpo di tacco di Miranchuck e palla che termina sul fondo.

55' Squillo di Tonali da fuori area, conclusione larga.

53' Corner per il Milan. Gabbia di testa trova una deviazione, altro giro dalla bandierina.

48' Ripartenza Milan con Dest, palla per Pobega che calcia al volo ma Milinkovic-Savic blocca in due tempi.

45' Inizia la ripresa.

Un buon Milan non va oltre lo 0-0 in questo primo tempo di Coppa Italia contro il Torino. Una gara ben approcciata dai rossoneri, che hanno le loro occasioni per portarsi in vantaggio: la più grossa con De Ketelaere, che su sviluppo da corner colpisce il palo.

45' Ci prova anche De Ketelaere da fuori area, Milinkovic-Savic in qualche modo devia in corner.

43' Altra conclusione di Dest da fuori area, palla in curva.

40' Grande azione in ripartenza del Milan con Brahim Diaz che arrivato in area sbaglia tutto. L'azione continua con i rossoneri che navigano attorno all'area senza trovare l'imbucata.

37' Rovesciata di Singo dal limite dell'area, para Tatarusanu.

33' Grande pressing di De Ketelaere, che costringe Savic all'errore.

29' Altra punizione in favore del Milan dalla trequarti, blocca Milinkovic-Savic.

26' PALO DEL MILAN!! Corner di Tonali, girata perfetta di De Ketelaere di testa che colpisce incredibilmente il legno più distante da Savic.

24' Conclusione di Dest dal limite dell'area, deviazione di Ricci che impegna Milinkovic-Savic in una grande parata.

18' Brahim prova lo scambio con Saeleamaekers al limite dell'area, ma il passaggio del belga è impreciso.

15' Altra punizione di Tonali dalla trequarti, sfera che termina tra le braccia di Milinkovic-Savic.

14' Accelerazione di Dest sulla corsia mancina, Djidji è costretto al fallo che vale un'ammonizione.

12' Occasionissima Torino. Tatarusanu sbaglia il rilancio, Lukic ne approfitta e lancia in porta Sanabria che a tu per tu con l'estremo difensore rossonero viene ipnotizzato.

8' Nessun tiro verso lo specchio della porta in questi primi minuti di match.

5' Punizione Milan con Tonali, respinge la difesa del Toro.

3' Spunto sulla sinistra di De Ketelaere, costretto poi a tornare indietro dopo esser stato accerchiato dai difensori granata.

1' Si parte! Primo pallone per i rossoneri.

- Solo uno squalificato tra i rossoneri, ovvero Malick Thiaw. Il tedesco doveva scontare un turno dopo l'espulsione in coppa di Germania con lo Shalke.

- Chance da titolare per Charles De Ketelaere, che non partiva nell'undici iniziale dal successo di Empoli.

- Di seguito la squadra arbitrale selezionata per il match:

Arbitro: RAPUANO

Assistenti: PALERMO – MORO

IV uomo: MARCENARO

VAR: ABBATTISTA

AVAR: NASCA

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a San Siro! Questa sera il Milan di Stefano Pioli ospiterà il Torino, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Dopo la delusione in campionato contro la Roma, con il pareggio arrivato nei minuti finali dopo due disattenzioni difensive, i rossoneri sono pronti a ripartire dalla seconda competizione nazionale. Diverse rotazioni tra i rossoneri, viste anche la gare di Lecce, di Roma contro la Lazio e la Supercoppa con l'Inter. Rimanete con noi e con il nostro live testuale per non perdervi le emozioni del match, dal primo minuto al fischio finale!

Formazioni ufficiali:

Milan (3-5-2): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori; Saelemaekers, Vranckx, Tonali, Pobega, Dest; De Ketelaere, Diaz. A disp.: Mirante, Nava, Calabria, Bennacer, Adli, Giroud, Bakayoko, Leao, Theo Hernandez, Lazetic, Messias, Bozzolan. Allenatore.: Stefano Pioli

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Buongiorno; Miranchuk, Vlasic, Sanabria. A disp.: Berisha, Gemello, Bayeye, Zima, Karamoh, Adopo, Seck,, Vojvoda, Garbett, Radonjic, Dembele, Gineitis, Linetty. Allenatore.: Ivan Juric.