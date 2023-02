LIVE MN - Milan-Torino: Leao torna titolare, Thiaw scelto dal 1'

MilanNews.it

FORMAZIONE MILAN (3-4-3): 1 Tatarusanu; 28 Thiaw, 24 Kjaer, 20 Kalulu; 56 Saelemaekers, 8 Tonali, 33 Krunic, 19 Theo Hernandez; 10 Brahim Diaz, 9 Giroud, 17 Rafael Leao. A disp.: 83 Mirante, 77 Vasquez, 2 Calabria, 46 Gabbia, 5 Ballo-Touré, 21 Dest, 14 Bakayoko, 32 Pobega, 40 Vranckx, 7 Adli, 90 De Ketelaere, 30 Messias, 11 Ibrahimovic, 12 Rebic, 27 Origi. All. Stefano Pioli.

18.47 - Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Torino, gara valida per la ventiduesima giornata di Serie A in programma alle 20.45 a San Siro:

MILAN (3-4-3): Tatarusanu; Thiaw, Kjaer, Kalulu; Saelemaekers, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Giroud, Rafael Leao. A disp.: Mirante, Vasquez, Calabria, Gabbia, Ballo-Touré, Bakayoko, Pobega, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Messias, Ibrahimovic, Rebic, Origi. All.: Stefano Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Adopo, Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Vlasic, Sanabria. A disp.: Fiorenza, Gemello, Bayeye, Gravillon, Aina, Vojovoda, Ilic, Vieira, Linetty, Karamoh, Radonjic, Seck. All.: Ivan Juric.

18.10 - Dopo due panchine consecutive, Rafael Leao dovrebbe tornare nell'undici titolare nella sfida in programma questa sera a San Siro fra Milan e Torino. L'attaccante portoghese non è partito dal primo minuto né contro il Sassuolo né contro l'Inter e non segna da quasi un mese. L'ultima rete firmata da Rafael Leao risale infatti al 14 gennaio, quando il classe '99 segnò in Lecce-Milan finita sul punteggio di 2-2.

17.47 - L'ultimo Milan-Torino valido per una gara di Serie A risale al 26 ottobre 2021. Si tratta del penultimo precedente assoluto, dato che l'ultimo è quello dell'11 gennaio scorso in Coppa Italia. I rossoneri nella sfida disputata un anno e mezzo fa riuscirono a vincere di misura grazie al gol messo a segno da Giroud.

17.13 - Per la diciottesima volta nella propria storia, il Milan giocherà un match ufficiale il 10 febbraio. Nei precedenti il Milan ha ottenuto 11 vittorie e 3 pareggi, perdendo soltanto in tre occasioni. L'ultimo incontro giocato in questa data risale al 2019, quando i rossoneri riuscirono a superare il Cagliari a San Siro per 3-0 grazie alle reti di Piatek e Paqueta e all'autogol di Ceppitelli.

16.50 - Di seguito i convocati di Ivan Juric, tecnico del Torino, per la sfida in programma questa sera a San Siro contro il Milan:

Portieri: Milinkovic-Savic, Fiorenza, Gemello.

Difensori: Bayeye, Schuurs, Buongiorno, Gravillon, Rodriguez, Singo, Djidji, Vojvoda, Aina.

Centrocampisti: Ilic, Vieira, Vlasic, Adopo, Gineitis, Linetty.

Attaccanti: Karamoh, Sanabria, Seck, Radonjic, Miranchuk.

16.34 - Nella sfida contro il Torino, valida per la ventiduesima giornata di Serie A, il tecnico rossonero Stefano Pioli potrebbe affidarsi anche a Malick Thiaw dal primo minuto. Il difensore centrale, infatti, dovrebbe andare a comporre la difesa a tre insieme a Kjaer e Kalulu. Il tedesco ritroverebbe una maglia da titolare quasi tre mesi dopo l'ultima volta, dato che non viene schierato dal primo minuto da Milan-Fiorentina giocata il 13 novembre 2022.

16.13 - Sono ben quattro i diffidati in casa Milan. Nella sfida contro il Torino, per la formazione rossonera saranno a rischio squalifica Calabria, Leao, Giroud e Rebic. In caso di ammonizione i calciatori in questione saranno costretti a saltare l'impegno fissato il 18 febbraio in casa del Monza. Nel Torino invece il diffidato sarà Ola Aina, escludendo dalla lista gli infortunati Lazaro e Ricci che non prenderanno parte all'incontro.

15.55 - Sono 16 i giocatori che hanno segnato il loro ultimo gol rossonero in un Milan-Torino: Carlo Cevenini V e Gianangelo Barzan (08/05/1927), Angelo Minoia (11/01/1931), Giuseppe Meazza (17/05/1942), Gino Cappello IV (07/03/1943), Renzo Burini (10/05/1953), Amleto Frignani (20/05/1956), Orlando Rozzoni (14/06/1962), Emanuele Del Vecchio (16/12/1962), Carlo Annovazzi (10/05/1963), Antonio Valentin Angelillo (14/04/1968), Giovanni Lodetti (05/04/1970), Duino Gorin I (23/03/1975), Mark Hateley (12/04/1987), Florin Raducioiu (05/12/1993), Stephan El Shaarawy (24/05/2015).

15.47 - La FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento da osservare prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati in programma nel fine settimana (compresi i posticipi del lunedì) per commemorare le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. Lo riferisce l'ANSA.

15.39 - Sono ben 32 i giocatori che hanno chiuso la loro esperienza in rossonero con un Milan-Torino, tra cui Celso Battaia (26/01/1947), Antonio Valentin Angelillo (23/06/1958), Giorgio Morini (23/03/1980), Fulvio Collovati (09/05/1982), Andrea Petagna (01/02/2014), Krzysztof Piatek (28/01/2020). Otto giocatori hanno invece segnato il loro primo gol rossonero a Milano contro il Torino: Anselmo Greppi (25/04/1915), Giuseppe Marchi (09/01/1927), Angelo Minoia (11/01/1931), Ernesto Kossovel (29/05/1932), Sereno Gianesello (21/04/1938), Giuliano Fortunato (16/12/1962), Thomas Helveg (23/09/1998), Adil Rami (01/02/2014).

15.25 - Arbitrerà Ayroldi di Molfetta, seconda direzione per lui con il Milan in campo. La prima volta fu 0-0 in casa del Sassuolo quest'anno alla quarta giornata.

15.10 - Sono 10 i giocatori rossoneri ad avere un Milan-Torino come partita di esordio in rossonero; tra questi ricordiamo Cesare Lovati (14/05/1911), Rufo Emiliano Verga (01/11/1987), Florin Raducioiu (21/08/1993), Giacomo Olzer (12/01/2021, sua unica partita ufficiale col Milan). Tra gli allenatori rossoneri, l’unico ad esordire in un Milan-Torino fu Vincenzo Montella (21/08/2016, Milan vs Torino 3-2). Curiosamente, Montella ebbe la sua ultima panchina a San Siro sempre contro il Torino (26/11/2017, Milan vs Torino 0-0). Un altro tecnico rossonero sedette sulla panchina del Milan per l’ultima volta in casa contro il Torino: Herbert Larry Burgess (22/07/1928, Milan vs Torino 2-2).

14.58 - Ecco la squadra arbitrale che è stata designata per Milan-Torino, match in programma venerdì alle 20.45:

Arbitro: AYROLDI

Assistenti: LO CICERO – SCARPA M.

IV uomo: VOLPI

VAR: CHIFFI

AVAR: PRONTERA

14.44 - Sarà la sfida n.209 tra Milan e Torino, la n.106 in casa, la n.79 in Serie A. L'ultima sconfitta interna in Serie A risale a ben 37 anni fa: era il 24/03/1985 e il Torino di Gigi Radice si impose per 1-0 sul Milan di Liedholm (Schachner al 61’); dopo quella sfida, per 17 volte fu vittoria rossonera e per 8 volte pareggio (sei volte delle quali 0-0). L'ultimo precedente in Campionato risale alla scorsa stagione e bastò un gol di Giroud al 14' per portare a casa l'intera posta. In ben 6 occasioni il Milan chiuse in inferiorità numerica contro il Torino, ma mai i granata riuscirono ad approfittarne vincendo la partita.

14.25 - Questa la probabile formazione del Torino: Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Adopo, Linetty, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria.

13.58 - Si giocherà il 10 febbraio: nella Storia del Milan questa data ha visto 17 precedenti, con 11 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. L'ultima volta fu nel 2019, quando il Milan vinse per 3-0 in casa contro il Cagliari, con autorete di Ceppitelli e gol di Paqueta e Piatek. La stagione precedente, nel 2018, la vittoria per 4-0 in casa della Spal, con doppietta di Cutrone, Biglia e Borini. L'ultima sconfitta risale al 1974, 1-0 in casa del Cesena, con gol di Bertarelli. Contro il Torino nessun precedente il 10 febbraio, ma c'è un precedente contro una squadra piemontese, era la Pro Vercelli, nel 1935, e il Milan vinse a San Siro per 1-0 con gol di Arcari.

13.44 - Questi i convocati rossoneri:

PORTIERI: Tatarusanu, Mirante, Vasquez.

DIFENSORI: Kalulu, Thiaw, Calabria, Ballo-Tourè, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez.

CENTROCAMPISTI: Pobega, Adli, Vranckx, Saelemaekers, Messias, Tonali, De Ketelaere, Krunic, Brahim Diaz, Bakayoko.

ATTACCANTI: Giroud, Rebic, Ibrahimovic, Origi, Leao.

13.23 - Stefano Pioli ha deciso di confermare la difesa a tre, dopo aver valutato che questa ha garantito una migliore compattezza a livello difensivo. Stasera contro il Torino ci sarà spazio molto probabilmente dal primo minuto per Malick Thiaw. Il difensore tedesco dovrebbe battere la concorrenza di Matteo Gabbia e giocare titolare.

13.00 - Zlatan Ibrahimovic di nuovo tra i convocati! Dopo 8 mesi e mezzo lo svedese torna in gruppo per una partita e questa sera si accomoderà in panchina con il resto della squadra pronto a entrare nei minuti finali se ci sarà bisogno del suo contributo. Il video di MilanNews.it dell'arrivo di Zlatan questa mattina all'Hotel Melià dove la squadra si è ritrovata per vivere le ultime ore di avvicinamento alla sfida.

Amici a amiche di MilanNews.it, benvenuti alla diretta di accompagnamento verso il match delle 20.45 tra Milan e Torino, valido per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. I rossoneri arrivano a questo appuntamento, l'ultimo prima della Champions, con una striscia di quattro sconfitte consecutive di cui tre in campionato. La vittoria manca dal 4 gennaio, l'unica ottenuta in questo 2023. Rimanete con noi per non perdevi novità, statistiche e notizie dell'ultima ora!