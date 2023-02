VIDEO MN - Ibra torna tra i convocati: il suo arrivo in Hotel

Fonte: dal nostro inviato Antonello Gioia

© foto di Antonello Gioia

Zlatan Ibrahimovic, come ci si aspettava in settimana e come confermato ieri da Stafano Pioli in conferenza stampa, torna ufficialmente tra i convocati dopo 8 mesi e mezzo. Lo svedese è arrivato in questi minuti all'Hotel dove la squadra si sta riunendo per trascorrere l'avvicinamento alal partita di stasera contro il Torino. Il video del nostro inviato Antonello Gioia.