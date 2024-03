live mn Pioli: "Inchiesta? Attorno a noi ho visto serenità. Sarà uno Slavia diverso rispetto all'andata"

vedi letture

Il Milan si gioca a Praga il passaggio del turno ai quarti di finale di Uefa Europa League in casa dello Slavia Praga. All'andata i rossoneri si imposero per 4-2 grazie ai gol di Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic, che saranno tutti e quattro titolari visto che l'allenatore rossonero è intenzionato a mandare in campo la formazione dei titolarissimi. Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa all'Eden Stadion.

I primi 30' dell'andata sono stati equiliubrati. Che lezione avete tratto?

"Abbiamo lavorato su quello spezzone di partita, siamo pronti ma allo stesso tempo penso che sarà un avversario diverso".

Le ultime 24 ore sono state turbolente. Hai dovuto "insonorizzare" la squadra

"Attorno a noi abbiamo visto serenità, tanta serenità e ci siamo concentrati sul campo per affrontare al meglio la partita di domani".

Il Milan rischia di sottovalutare la partita per i due gol di vantaggio che ha?

"Non c'è il rischio. Abbiamo un discreto vantaggio con una prestazione di determinazione e qualità. Loro sono abituati ad attaccare tanto, con intensità, ma questo vuol dire provare a trovare più spazi".

C'è una partita che vorrebbe venisse replicata domani?

"Non c'è una partita di riferimento. Sappiamo che tipo di prestazione dobbiamo fare domani. Dobbiamo attaccare bene, difendere bene per prenderci i vantaggi che ci servono".

Il mondiale per club vedrà Inter e Juventus partecipare. Perché il Milan non è dentro? Non era meritevole di partecipare?

"Non ho guardato tanto come funzionano i parametri per il mondiale per club. Il Milan, non avendo fatto le coppe, non ha raggiunto un determinato ranking. L'obiettivo è che, per il suo prestigio, questo club deve arrivare a giocare il mondiale per club".

Vuole un Milan più cinico piuttosto che bello?

"Noi crediamo che giocare meglio degli avversari ti possa dare più chance di vincere".

Sull'accesso della Primavera alla Final Four di Youth League. E quali analogie con Rennes?

"Faccio i complimenti a ignazio e ai ragazzi per il passaggio del turno. Testimonia il lavoro del nostro settore giovanile. Ci sono delle analogie con il Rennes. Sappiamo cosa aspettarci. Conta la partita di domani e siamo molto attenti sullo Slavia".

Dopo l'Empoli ci aveva detto che aveva solo un dubbio di formazione. Oggi quanto è difficile scegliere visto che ha tutta la rosa a disposizione?

"Quando hai tanti giocatori forti, le scelte sono facili ma hai anche un piano B che può correggere quello che hai scelto all'inizio. Ho scelto la formazione questa mattina durante la rifinitura in base alle posizioni e a cosa vogliamo fare in campo domani sera".