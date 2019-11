LIVE MN - Pioli: "Piatek bene in area, può migliorare così come Leao. Ibra non li condiziona. Paquetà non ha recuperato"

Termina qui la conferenza di Stefano Pioli.

Rodriguez può essere un'alternativa come centrale?

"Anche Ricardo sta stringendo i denti, ha qualche problemi ma ha dato disponibilità. Può essere un'alternativa anche da centrale, sa leggere le situazioni e costruire anche da dietro".

Cosa vede di Pioli in questa squadra?

"Ci manca ancora qualcosa, le partite perfette non esistono, voglio riportare il lavoro fatto sul campo in settimana, tante cose le stiamo portando. Dobbiamo forzare i tempi, nel nostro mestiere non c'è mai pazienza e tempo di aspettare. In un club così ambizioso contano il bel gioco e i risultati".

Soffrite anche voi per l'assenza dalle coppe?

"Siamo il Milan, l'Europa è la casa del Milan, l'obiettivo deve essere quello ma non possiamo parlarne adesso. La squadra lotta, gioca e corre dall'inizio alla fine, dobbiamo alzare il nostro livello, se vogliamo provare a tornare in Europa è il momento di fare dei punti. Non è facile ma è un'opportunità che dobbiamo andare a cercare".

In che senso bisogna migliorare l'efficienza?

"Col Napoli abbiamo rischiato su passaggi semplici forzati. Domani affrontiamo un avversario molto forte su queste situazioni. Se ci muoviamo bene sul campo chi è in possesso palla ha buone soluzioni. Facciamo pochi gol per la percentuali di tiri che facciamo, bisogna migliorare le qualità".

Come vede Leao in allenamento?

"Leao ha importanti caratteristiche, non è un centravanti che ci riempe l'area, può fare qualcosa di più, ha le possibilità di diventare un calciatore importante".

Come stanno Caldara e Gabbia?

"Caldara sta bene ma non benissimo, giocherà con la Primavera per dare ritmo e intensità. Gabbia ha fatto molto bene con l'Under, è giovane e affidabile e aspetta di essere chiamato".

E' possibile infilare più vittorie consecutive?

"Sono positivo per il lavoro e l'attenzione dei giocatori, non possiamo a pensare ad altro che la partita di domani. Abbiamo una partita, dobbiamo cercarci le opportunità con grande determinazione e spirito".

Piatek e Leao sono condizionati dalle voci su Ibra?

"Senza nulla togliere al vostro lavoro non so se Piatek e Leao leggono così tanti quotidiani sportivi. Questa situazione nello spogliatoio non c'è, siamo concentrati su quello che stiamo facendo. Per il mercato di gennaio c'è tempo".

Quanti calciatori di qualità ha a disposizione?

"Ne ho molti. I risultati possono aiutarci a crescere anche dal punto di vista qualitativo".

Domani ritorna a Parma...

"Sono parmigiano al 100%, è la mia città, è la squadra che mi ha fatto crescere da calciatore. Da allenatore sono arrivato nel momento sbagliato, non posso non lasciarmi andare alle emozioni ma ora sono anche milanista al 100% ed attento alle nostre situazioni".

L'obiettivo è la Champions?

"L'obiettivo del Milan è pensare alla partita di domani, siamo consapevoli della posizione in classifica. Siamo concentrati su dare il massimo e migliorare la nostra classifica".

Qual è la posizione migliore di Bonaventura?

"I giocatori intelligenti e forti come Bonaventura possono giocare in qualsiasi posizione, sono contento di aver la possibilità di scegliere. Ci sta mancando un piccolo pezzo di efficienza tecnica, Jack può aiutarci ad alzarlo. Mi ha dato grandissima disponibilità e andiamo avanti".

Come valuta il polacco?

"Piatek sta facendo buone prestazioni, sta riempendo bene l'area. Ha avuto delle occasioni e non è riuscito a segnare, può fare meglio come possono fare meglio altri giocatori".

Piatek domani gioca dall'inizio?

"Lo saprete domani chi gioca dall'inizio. Sono tutti disponibili tranne Paquetà e Duarte che saluto, da quando sono qui ha dimostrato grande attaccamento e qualità. Gli auguro di tornare con noi, abbiamo bisogno di questi comportamenti e qualità. Paquetà non ha smaltito il risentimento di inizio settimana. Piatek? Sta bene".

Vede il fuoco da chi entra in gara in corso?

"Chi gioca dall'inizio deve avere il fuoco dentro, chi entra a gara in corso uguale. Bisogna aggiungere legna ardente se vogliamo fare un grande fuoco. Siamo una squadra e giochiamo tutti per il bene del Milan, bisogna dare l'anima. Sappiamo qual è il nostro obiettivo e siamo tutti indirizzati su quella strada".

Parma-Milan pesa più delle altre?

"Nel corso del campionato ci sono partite che pesano più dei soliti tre punti, credo altresì che noi dobbiamo buttare giù la porta per andare a prendere l'opportunità".

Cosa si aspetta da Parma-Milan?

"Non sarà una partita semplice, il Parma è un'ottima squadra. Dobbiamo mantenere lo spirito delle ultime partite ma aumentare la qualità tecnica. Bisogna perdere meno palloni e alzare la qualità delle nostre giocate".

