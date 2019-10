LIVE MN - Pioli: "Vincere soffrendo un passo mentale importante. Duarte mi è piaciuto"

- termina qui la conferenza stampa di Stefano Pioli.

Su Musacchio: "Aveva un affaticamento all'adduttore, è stato un cambio forzato"

Se verrà riproposta la difesa con tre centrali: "Difendiamo a quattro, però ho preparato delle scalate per uscire dall'altra parte e costruiamo a tre. E' una situazione del momento, che la squadra sta riconoscendo abbastanza bene. Può essere che lo rivedremo. Duarte mi è piaciuto, ha interpretato bene la partita".

Se il Milan è cresciuto con Suso e Calabria: "Siamo stati squadra dall'inizio alla fine, loro sono un po' calati nel secondo tempo. Siamo stati bravi ad essere squadra dall'inizio alla fine".

Su cosa ha detto alla squadra nel primo tempo: "Non siamo stati pronti ad andare a prenderli con i tempi giusti. Ho detto loro che era impensabile che potessero mantenere certi ritmi nel secondo tempo e che, con lucidità, nel secondo tempo si poteva cercare di vincere la partita".

Sulle scelte di formazione: "Abbiamo giocato solamente 4 giorni fa. Abbiamo fatto delle scelte per tanti motivi, sia scegliendo quelli che ho visto più pronti dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, o perchè altri avevano fatto meno bene nelle partite precedenti".

Su Paquetà: "Mi sto accorgendo che a voi piace tantissimo parlare dei singoli giocatori, ma a me non piace. Paquetà credo che abbia fatto una prestazione superiore alle altre, ma può fare ancora di più. Ci abbiamo messo tanto spirito e anche qualità. Dobbiamo abbinarle bene per vincere più partite".

Sulla vittoria importante per l'autostima: "Non posso che dire di sì, la riprova l'avremo già dalla prossima partita. Non credo che oggi la squadra sia stata fragile. Dal punto di vista tecnico, se vogliamo ambire a prestazioni migliori, dobbiamo crescere. Abbiamo lottato con un avversario molto fisico, vincere soffrendo credo sia un passo mentale in avanti. La squadra è stata in campo con grande intelligenza. Dobbiamo fare qualche fallo in meno, quando non è necessario".

