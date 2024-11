live mn Primavera, Lecce-Milan (0-0): inizia la partita...

10' Giallo per Perera.

6' Lecce molto aggressivo in questo avvio di partita, i pugliesi non stanno lasciando giocare il Milan.

4' Occasione per il Lecce da angolo: la palla arriva sul secondo palo a Bertolucci che da buon posizione calcia alto.

3' Calcio di punizione per il Lecce dalla fascia destra: cross in area, Scotti anticipa tutti all'altezza del primo palo e spedisce la palla in corner.

0' Al via alla sfida: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, tra poco le formazioni Primavera di Lecce e Milan scenderanno in campo allo Stadio "Deghi Center" nella sfida valida per la 12^ giornata di campionato. I rossoneri di mister Guidi sono in vetta alla classifica a pari punti (22) con Lazio e Sassuolo, mentre i pugliesi sono 14esimi con 11 punti. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un’emozione della gara. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali:

LECCE: Sakho, Esposito, Addo, Pehlivanov, Gorter, Winkelmann, Kovac, Daka, Delle Monache, Ubani, Bertolucci. A disp.: Verdosci, Russo, Vescan-Kodor, Yilmaz, Lami, Agrimi, Pacia, Minerva, Perrone, Pejazic, Denis. All. Scurto.

MILAN (4-3-3): Mastrantonio; Bakoune, Parmiggiani, Dutu, Perera; Liberali, Sala, Comotto; Bonomi, Scotti, Ibrahimovic. A disp.: Longoni, Nissen, Mancioppi, Perin, Perrucci, Di Siena, Grilli, Ossola, Colombo, Siman, Victor. All. Guidi.