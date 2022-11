LIVE MN - Primavera, Lecce-Milan (1-0): prestazione negativa, altra sconfitta

Altra brutta sconfitta per il Milan in campionato, che perde lo scontro diretto con il Lecce, scavalcando così i rossoneri. Prestazione negativa, condidata dall'espulsione di Nava che causa una punizione al limite dell'area da cui nasce l'unico gol dei giallorossi.

95' Finisce qui.

89' Cinque minuti di recupero.

78' In campo anche Martinazzi, fuori Scotti.

77' Altro cambio nel Milan: fuori Gala, dentro Omoregbe.

73' Ammonito anche Eletu.

71' Ammonito Bartesaghi.

65' Cambio nel Milan: fuori Alesi e Pluvio, dentro Sia e Eletu.

55' Gol del Lecce. Sulla punizione, Berisha calcia di potenza e una deviazione prende in controtempo Torriani che non può nulla.

53' Cambio nel Milan: fuori Lazetic, dentro Torriani.

52' Espulso Nava. Pasticcio di Pluvio al limite dell'area, Lapo Nava per rimediare all'errore stende Berisha. Rosso per il portiere rossonero.

45' Si riparte.

È Nava a tenere in piedi il Milan in questo primo tempo, con due interventi super a reggere lo 0-0. Poche occasioni per i rossoneri, che, dopo un buon inizio si sono improvvisamente spenti.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Girata di Samek dal limite dell'area e grandissima risposta da parte di Nava.

38' Diagonale di Salomaa dalla sinistra, conclusione fuori.

31' Grande parata di Lapo Nava su Berisha, che su sviluppo di corner calcia da buona posizione.

27' Ammonito Lazetic.

20' OCCASIONE MILAN! Simic esce palla al piede dalla sua area, arriva nella metà campo avversaria, serve Alesi sulla sinistra che incrocia e sfiora il gol.

15' Dopo un buon inizio dei rossoneri, esce il Lecce.

9' Cross di Munoz dalla destra, Nava perde il pallone ma subisce fallo.

4' Inizio subito propositivo del Milan, che guadagna il primo corner del match.

1' Si parte!

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti a Lecce dove questa mattina andrà in scena Lecce-Milan, match valido per il dodicesimo turno del campionato di Primavera 1. Dopo la delusione post eliminazione dalla Coppa Italia, i rossoneri cercano punti importanti in campionato. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

Lecce: Borbei, Pascalau, Hasic, Dorgu, Munoz; Corftizen, Samek, Vulturar, Salomaa, Burnete, Berisha. A disp: Moccia, Leone, Russo, Abellouai, Carrozzo, Ciucci, Daka, Minerva, Kausinis, Borgo, Milli.

Milan (4-3-3): Nava, Bakoune, Coubis, Simic, Bartesaghi; Gala Pluvio, Stalmach; Scotti, Lazetic, Alesi. A disp: Bartoccioni, Torriani; Casali, Nsiala, Paloschi; Eletu, Zeroli; Mangiameli, Martinazzi, Omoregbe, Sia. All: Abate.