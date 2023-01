LIVE MN - Primavera, Milan-Napoli (2-2): El Hilali super, Abate porta a casa un punto all’ultimo secondo

Un pareggio arrivato all'ultimo secondo fa sorridere mister Abate, che rimane aggrappato alle inseguitrici per la zona playoff. Una partita piena di emozioni e di occasioni non sfruttate dai rossoneri. Punto importante.

97' Finisce qui.

95' GOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!!! GOOOOOLLLLLLLLLLLLLLL!!!!! EL HILALI!!!!!!!! Bolide da fuori area del capitano rossonero e palla che termina sotto il sette. 2-2!!!

90' Cinque minuti di recupero.

88' Giallo per Paloschi.

87' Conclusione di Stalmach da fuori area, tiro troppo centrale.

79' Doppio cambio nel Milan: dentro Casali e Longhi, fuori Bakoune e Gala.

76' Occasione Milan. Cross di Alesi, Omoregbe si inserisce sul secondo palo e di pochissimo non arriva sul pallone.

73' Fallo di Omoregbe e giallo per il giocatore.

70' Corner Milan: sponda di Gala, Bartesaghi a pochi passi dalla porta non trova la coordinazione per segnare.

68' Cambio nel Milan: fuori Scotti, dentro Omoregbe.

65' Destro di Alesi da posizione defilata, conclusione fuori.

63' Ammonito Gioielli.

62' Cross di Eletu per Stalmach, colpo di testa debole e centrale.

55' Cambio nel Milan: dentro Alesi per Sia.

54' GOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!!! GOOOOOOOOOLLLL!!! Cross di Bakoune, inserimento di Gala che di testa non sbaglia. 2-1!

46' Raddoppia il Napoli. Spavone in area rientra sul destro e calcia, Torriani non può nulla.

45' Cambio nel Milan: fuori Pluvio, dentro Stalmach.

45' Si riparte.

Buon primo tempo del Milan di Ignazio Abate nonostante il risultato non sorrida ai rossoneri, che pagano l'unica disattenzione difensiva del match. Gara impostata bel dell'allenatore rossonero, che nella ripresa proverà a riacciuffare la gara.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Ammonito Bartesaghi.

41' Continua il pressing del Milan, a caccia del gol del pareggio.

36' Destro a giro di Gala dal limite, para Boffelli.

35' Grande azione sulla sinistra di Gala, cross per El Hilali che di piattone non riesce ad indirizzare.

33' Avanza il Milan con Bakoune, ma il cross termina tra le braccia del portiere.

30' Sullo sviluppo di un corner per il Milan, Bartesaghi riceve al limite dell'area e calcia di controbalzo. Conclusione fuori di poco.

25' Ammonito Mister Ignazio Abate.

21' Gol del Napoli. Punizione dalla trequarti, colpo di testa di Gioielli e Torriani battuto.

17' Inizia ad uscire il Napoli dalla propria metà campo dopo un ottimo inizio del Milan.

11' Punizione di El Hilali, Rossi di testa spedisce in corner.

10' Altra azione di Scotti sulla destra, Boffelli ci mette la mano ed evita il gol.

8' Grande occasione per il Milan, con Bartesaghi che vince un rimpallo al limite dell'area, cross in mezzo per El Hilali ma la difesa del Napoli salva tutto.

3' Azione in solitaria di Scotti che si fa tutto il campo palla al piede, arriva davanti a Boffelli che riesce a ipnotizzarlo.

1' Si parte. Primo pallone per il Napoli.

- Un minuto di silenzio nel ricordo di Ernesto Castano e Gianluca Vialli.

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Centro Sportivo Vismara - Puma House of Football, dove alle ore 13 Milan e Napoli si affronteranno per il tredicesimo turno del campionato Primavera 1. Rossoneri nel limbo tra zona playoff e playout. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Formazioni ufficiali:

MILAN: Torriani; Bakoune, Simic, Palosch, Bartesaghi; Gala, Victor, Pluvio; Scotti, El Hilali, Sia. A disp.: Bartoccini, Nsiala, Alesi, Stalmach, Folgio, Perera, Robotti, Parmiggiani, Omoregbe, Longhi, Mangiameli, Casali. All.: Abate.

NAPOLI: Boffelli, Barba, Giannini, Obaretin, Gioielli, Iaccarino, Spavone, Alastuey, Rossi, Marchisano, D'Avino. A disp.: Turi, Acampa, Pesce, Mutanda, Boni, Russo, Nosegbe-Susko, Sahli, Gningue. All.: Di Vicino.