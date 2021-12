LIVE MN - Primavera, Milan-Pescara (4-2): successo casalingo per gli uomini di Giunti

Successo casalingo per la Primavera di Federico Giunti, che permette al Milan di risalire in classifica e avere continuità di risultati, grazie al 4-2 inflitto al Pescara sul Centrale del Vismara. Dopo il primo tempo chiuso sul 3-1, i rossoneri hanno consentito agli abruzzesi di rientrare in partita nonostante gli ospiti fossero un uomo in meno. L'ha chiusa Nasti su rigore, da lui stesso procurato, dando respiro alla classifica e al gruppo.

94' - E' finita, la Primavera vince per 4-2 al Vismara contro il Pescara.

90' - 4 minuti di recupero.

85' - Dentro anche Alesi per il Milan.

78' - El Hilali ci prova a giro sul secondo palo, ottima risposta di Locatelli.

75' - Fuori Nasti e dentro Rossi nel Milan.

70' - POKER DEL MILAN: Nasti è glaciale dagli undici metri nello spiazzare Locatelli. Quarto gol in Primavera 1 per il numero 9 milanista.

69' - Rigore per il Milan: Locatelli atterra Nasti in area, decisione facile e solare del direttore di gara.

67' - Punizione velenosa di Delle Monache che cerca il primo palo, Jungdal si allunga e mette fuori.

66' - Cambio nel Pescara: fuori A. Mehic e dentro Kuqi.

62' - Fuori Capone e Gala nel Milan e dentro El Hilali e Robotti. Pronto anche Roback a prendere il posto di Traoré

61' - IL PESCARA LA RIAPRE: gran controllo di Blanuta che nel dentro l'area di rigore rossonera addomestica il pallone e, tutto solo, scaglia il pallone alle spalle di Jungdal.

57' - Nasti vicino al quarto gol del Milan: bella palla in mezzo per il centravanti che incrona di testa, Locatelli la manda in angolo.

54' - Pescara in 10: schiaffone di Sayari a Gala e il direttore di gara gli sventola il cartellino rosso in faccia.

52' - Milan che gestisce il ritmo della partita senza grandi occasioni, per ora, né da una parte né dall'altra.

46' - Iniziata la ripresa, nessun cambio nelle due squadre.

Tutto pronto al Vismara per il secondo tempo di Milan-Pescara, con la nebbia che ha fatto capolino sul centrale del centro sportivo rossonero.

Che primo tempo del Milan Primavera! I rossoneri si portano subito in vantaggio con un'azione personale di Chaka Traorè che porta all'autogol di Scipione. Due minuti dopo, la squadra di Giunti raddoppia: in ripartenza, Nasti trova Chaka Traorè che realizza la rete del 2-0. Il Pesacara accorcia le distanze a pochi minuti dalla fine del primo tempo, ma Chaka Traorè non ci sta e cala il tris. Inizio di fuoco da parte dei rossoneri, che dovranno mantenere il vantaggio anche nel secondo tempo, senza sottovalutare gli avversari che proveranno a recuperare la partita.

45' Fine primo tempo.

43' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOL! Chaka Traore piazza il pallone all'angolo dal limite dell'area e realizza la terza rete per i rossoneri!

42' Gol del Pescara. Errore di Gala in disimpegno , gli ospiti ne approfittano e realizzano la rete del 2-1 con Blanuta.

38' Dopo un inizio di fuoco, il Milan ha abbassato i giri del motore.

29' Rasoiata di Kerkez e palla che sfiora il palo.

26' Ci prova Delle Monache su punizione e palla fuori.

17' Colpo di testa di Makengo: palla altissima.

16' Fallo di Scipione su Capone e giallo per il centrale del Pescara.

15' Si fa vedere il Pescara: Mehic ci prova, ma Desplanches blocca.

13' Sugli sviluppi della punizione, Capone scivola e rende la vita facile a Lucatelli.

12' Spinge Kerkez sulla sinistra e guadagna un fallo importante per il Milan.

3' GOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Raddoppiano subito i rossoneri: Nasti sorprende i due centrali del Pescara, arriva a tu per tu con Lucatelli e passa la palla a Chaka Traorè che deve solo appoggiare la palla in porta.

1' GOOOOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOOOOOOL! Azione personale sulla destra di Chaka Traorè che arriva sul fondo, cerca Nasti in mezzo all'area ma Scipione devia la palla in porta. Rossoneri in vantaggio dopo 20 secondi.

1' Inizia il match!

Amici e amiche di MilanNews.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Milan-Pescara, match valido per il tredicesimo turno del campionato Primavera 1. I rossoneri arrivano dal successo interno contro la Sampdoria, mentre il Pescara vuole ottenere punti per avvicinarsi al penultimo posto. Sarà un match tutto da vivere e come sempre vi racconteremo tutte le emozioni di questa sfida, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

MILAN (4-3-3): Jungdal; Coubis, Stanga, Nsiala, Kerkez; Di Gesù, Eletu, Gala; Traorè, Nasti, Capone. All. Giunti.

A disposizione: Desplanches, Pseftis, Obaretin, Robotti, El Hilali, Camara, Rossi, Alesi, Roback, Bozzolan. All.: Giunti.

PESCARA: Lucatelli; Staver, Scipione, Palmentieri, Colarelli; Colazzilli, Sanogo, Delle Monache, A. Mehic; Blanuta, Sayari. All.: Iervese.

A disposizione: Servalli, Dieye, Kuqi, Postiglione, Stampella, Mandrone, Scipione, Braccia, D. Mehic.