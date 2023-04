LIVE MN - Primavera, Milan-Udinese (1-0): El Hilali consegna tre punti pesantissimi ai rossoneri!

67' Giallo per Castagnaviz per un fallo su Sia.

70' Altra chance per il Milan, questa volta con El Hilali: cross dalla destra di Alesi per il numero 10 rossonero che da ottima posizione calcia altissimo.

94' Finisce qui! Il Milan passa ancora una volta grazie ad una rete di El Hilali arrivata a venti minuti dal termine. Un grandissimo successo per i rossoneri di mister Abate, che possono respirare in classifica grazie a questi tre punti e allontanarsi dalle zone basse.

- Primo tempo con poche emozioni tra Milan e Udinese. I rossoneri ci hanno provato soprattutto con qualche strappo di Cuenca ma Di Bartolo non è stato quasi impegnato seriamente, se non su angolo con una conclusione di Bakoune. I friulani ci hanno provato invece in ripartenza, senza però creare mai nemmeno loro grandi occasioni da gol. Servirà un Milan diverso nella ripresa per portare a casa i tre punti.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

42' Giallo per Cuenca.

37' El Hilali prova il destro a giro dalla distanza, pallone fuori di un soffio alla sinistra di Di Bartolo.

35' Pejicic prova a sorprendere Nava quasi da metà campo, ma il portiere rossonero alza sopra la traversa la conclusione del giocatore dell'Udinese.

34' Meglio l'Udinese in questa fase del match: i friulani stanno giocando con un po' di coraggio in più e riescono a giocare di più nella metà campo rossonera.

28' Asante riceve un pallone dalla destra in area di rigore e prova la conclusione di prima intenzione, Nava blocca centralmente.

26' In questa parte centrale del primo tempo, il Milan sta faticando un po' di più a rendersi pericoloso. L'Udinese si chiude bene e prova a creare qualcosa in ripartenza, ma per ora Nava non è stato mai impegnato seriamente.

18' Che azione di Cuenca! Il giovane paraguaiano riceve palla sulla trequarti, si accentra dalla destra, va via ad un paio di avversari e prova il sinistro dal limite dell'area, pallone a lato.

17' Angolo per l'Udinese: Nava mette fuori con i pugni, Pejicic prova a sorprenderlo con un pallonetto di testa dal limite dell'area, ma il portiere rossonero blocca senza problemi.

15' Si fa vedere in avanti anche l'Udinese: bel cross dalla sinistra sul secondo palo per Semedo che prova ad arrivarci in scivolata ma la palla è leggermente lunga e si spegne sul fondo.

11' Giallo per Pejicic per simulazione.

7' Corner per il Milan dalla sinistra, sul pallone El Hilali: cross in area, zampata al centro d Bakoune e bella parata di Di Bartolo che respinge la conclusione del terzino rossonero.

0' Inizia il match: primo pallone per il Milan.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti al "Puma House of Football - Centro Sportivo Vismara" dove tra poco la Primavera del Milan affronterà l'Udinese nel match valido per la 25^ giornata di campionato. Il Diavolo è al 13° posto in classifica con 27 punti, mentre i friulani sono penultimi con 16 punti. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione di questa sfida. Restate con noi!!!

Ecco le formazioni ufficiali:

MILAN: Nava; Bakoune, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Foglio, Victor, Stalmach; Cuenca, Mangiameli, El Hilali. A disp.: Bartoccini, Torriani, Simic, Alesi, Gala, Boakye, Malaspina Sia, Paloschi, Longhi, Casali, Bartesaghi. All.: Abate.

UDINESE: Di Bartolo, Cocetta, Abankwah, Centis, Ulineia, Iob, Semedo, Zunec, Abdalla, Asante, Pejicic. A disp.: Mosca, Castagnaviz, Di Lazzaro, Nijon, Nuredini, De Crescenzo, Lozza. All.: Sturm.