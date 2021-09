LIVE MN - Primavera, Torino-Milan (1-0) - Brutta sconfitta, prestazione da dimenticare

Brutta sconfitta per il Milan di mister Giunti: rossoneri mai sul pezzo, pericolosi solo all'inizio di primo tempo e pochissimi tiri verso la porta di Milan, oggi spettatore non pagante del match. Torino padrone incontrastato del campo per la maggior parte della gara, risultato giusto. Una sconfitta figlia di una prestazione assolutamente non sufficiente da parte di tutti. Il Milan, dopo due giornate, rimane con un solo punto.

95' Fischio finale: il Torino vince contro il Milan, decide Di Marco.

94' Cartellino giallo per Caccamo per aver allontanato il pallone.

93' Ci prova Maugeri da lontano: Pseftis blocca.

91' Ci prova Capone dal limite, ma colpisce male e palla che termina facilmente tra le braccia di Milan.

90' Cinque minuti di recupero.

84' Cambio nel Milan: fuori Rossi, dentro Roback.

78' Conclusione da fuori di Maugeri, ma Pseftis para.

73' Cambio nel Milan: dentro Foglio, fuori Tolomello.

71' Fallo di Robotti, secondo giallo e rosso. Espulsione forse esagerata, ma i rossoneri affronteranno gli ultimi venti minuti in inferiorità numerica.

67' Subito occasione per il Torino con Akhalaia, ma Pseftis salva tutto.

66' Altro cambio nel Torino: dentro Akhalaia, fuori Baeten.

63' Punizione per il Milan. Chaka Traore va direttamente in porta, ma la palla viene deviata dalla barriera.

59' Triplo cambio per il Milan: fuori Bosisio, Bright e El Hilali, dentro Coubis, Traore e Gala.

57' Primo ammonito anche tra i rossoneri: cartellino giallo per Robotti.

52' Cambio nel Torino: dentro Antolini, fuori Lindkvist.

50' Occasione Milan! Kerkez scambia con Capone, si presenta in area a tu per tu con Milan, ma il portiere granata salva tutto.

45' Inizia la ripresa.

Nonostante il buon primo tempo dei rossoneri, è il Torino ad andare in vantaggio pochi minuti dopo la mezz'ora di gioco. I rossoneri creano tante occasioni, ma non realizzano. Torino che si difende e riparte, trovando così il gol con Di Marco: il centrocampista granata inventa una grandissima giocata su Bosisio e con un mancino secco realizza la rete dell'1-0.

45' Fine primo tempo, Torino in vantaggio.

41' Milan in difficoltà, soprattutto sulla catena di destra. Discesa di Savini, ma la conclusione del terzino granata termina fuori.

36' Gol del Torino. Ruleta di Di Marco su Bosisio in area di rigore, conclusione sul palo di Pseftis e vantaggio granata. 1-0 per il Torino alla prima vera occasione della squadra di Coppitelli.

30' Primo giallo del match per Pagani, terzino del Torino.

24' Savini si mette in proprio, arriva in area ma la conclusione non è delle migliori.

20' Ci prova El Hilali da fuori area: palla che termina lontanissima dalla porta.

16' Altra occasione Milan! Capone trova Rossi in area di rigore, che pressato da Milan torna indietro e serve Bosisio sul dischetto del rigore. Il terzino rossonero, però, colpisce male la palla e mette incredibilmente fuori.

13' Occasione Milan! Ripartenza veloce dei rossoneri, ma Capone spreca tutto a tu per tu con l'estremo difensore granata.

8' Conclusione di Garbett dal limite dell'area: palla che termina sul fondo.

6' Azione personale di Kerkez: il terzino rossonero arriva sul fondo, cross teso, ma Rossi non ci arriva per pochissimo.

4' Un po' di confusione in questo inizio di match, caratterizzato da molti errori da parte di entrambe le squadre.

2' Pressing alto dei rossoneri con Capone, che obbliga Milan a regalare la palla alla squadra allenata da Giunti.

1' Si parte! Inizia il match tra Torino e Milan.

Queste le formazioni ufficiali di Torino-Milan, match valido per la seconda giornata di Primavera 1.

TORINO (4-3-3): Milan; Pagani, Garbett, Reali, Angori, Di Marco, Savini, Lindkvist, Dellavalle, Rosa, Baeten. A disposizione: Vismara, Maugeri, Gyimah, Rettore, Gregori, Amadori, Ciammaglichella, Giorcelli, Dolcini, Chiarlone, Calò, Antolini, Akhalaia, Cesari. Allenatore: Coppitelli.

MILAN (4-3-3): Pseftis, Bosisio, Obaretin, Stanga, Kerkez, Bright, Tolomello, Robotti, El Hilali, Rossi, Capone. A disposizione: Nava, Coubis, Makengo, Bjorklund, Amore, Alesi, Bozzolan, Roback, Camara, Foglio, Traorè. Allenatore: Giunti.

