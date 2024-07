live mn Raduno 24/25: terminata la prima partitella e allenamento della nuova stagione

vedi letture

18.20 - Terminato a Milanello il primo allenamento della stagione con la fine della partitella. Fonseca si è quindi intrattenuto con i tifosi presenti (clicca qui per le immagini), regalando foto e sorrisi ai presenti.

18.11 - I primi gol della nuova stagione sono stati segnati dalle doppiette di Calabria e Colombo, in rete anche Luka Romero e Loftus-Cheek. Il risultato finale è di 5-1 in favore del Milan Bianco.

MILAN NERO (4-3-3)

Sportiello (Nava)

Kalulu Simic Tomori Terracciano

Loftus Bennacer Florenzi

Chukwueze Nasti Liberali

MILAN BIANCO (4-2-3-1)

Vasquez (Raveyre)

Jimenez Gabbia Thiaw Calabria

Adli Pobega

Maldini Romero Saelemaekers

Colombo

18.00 - GUARDA la photogallery del primo allenamento dell'anno

17.55 - Dopo un primo esercizio sul possesso palla con i portieri ma senza le porte, ora è diventata partitella vera. Queste sono le formazioni scelte da Fonseca, le stesse dell'esercizio precedente:

MILAN NERO (4-3-3)

Sportiello (Nava)

Kalulu Simic Tomori Terracciano

Loftus Bennacer Florenzi

Chukwueze Nasti Liberali

MILAN BIANCO (4-2-3-1)

Vasquez (Raveyre)

Jimenez Gabbia Thiaw Calabria

Adli Pobega

Maldini Romero Saelemaekers

Colombo

17.50 - Il Milan Futuro, nel frattempo, si sta allenando contemporaneamente sugli altri campi del Centro Sportivo. Proprio in questi minuti è arrivata l'ufficialità dei primi tre nuovi innesti per la formazione di Bonera: l'attaccante Mbarick Fall, il centrocampista Mattia Sandri e il difensore Gabriele Minotti. QUI il comunicato

17.47 - E' in corso a Milanello il primo allenamento di mister Fonseca nella nuova stagione 24\25. Al primo giorno di scuola del nuovo Milan sono presenti a bordo campo Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di Red Bird e la dirigenza milanista composta da Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada.

17.33 - Fonseca dopo pochi minuti di parte atletica ha subito avviato un'esercitazione con la palla. Il pallone, due squadre con portiere ma senza le porte. Subito un esercizio tattico con il possesso palla come finalità. Mister Fonseca subito impartisce ordini, fermando il gioco e spiegando ai propri giocatori i giusti movimenti e le indicazioni da lui richieste. Questi i due schieramenti, uno 4-3-3 e uno 4-2-3-1:

17.23 - Paulo Fonseca, durante le prime fasi di allenamento, si è intrattenuto a colloquio con Alexis Saelemaekers, come riportato dagli inviati di MilanNews.it presenti a Milanello. Poco dopo Fonseca ha parlato anche con Fikayo Tomori.

17.19 - Al primo giorno di scuola del nuovo Milan di mister Fonseca è presente anche Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di Red Bird, il quale sta osservando la squadra da bordo campo (leggi qui). Dopo la presenza alla conferenza stampa di questa mattina, l'ex bomber svedese ha voluto esserci anche in occasione del primo allenamento della nuova stagione 2024\2025.

17.06 - E' iniziato ufficialmente il primo allenamento del Milan targato Paulo Fonseca della stagione 2024\2025, con la squadra che è entrata da pochi minuti in campo a Milanello. I rossoneri sono stati applauditi dai tifosi presenti all’ingresso in campo, con mister Fonseca a guidare il gruppo.

16.40 - Come viene riportato dagli inviati di MilanNews.it al centro sportivo rossonero, sono arrivati in questi minuti sia Franco Baresi che Daniele Massaro, i quali stamattina erano già presenti alla conferenza stampa di presentazione di Fonseca. Le due ex leggende rossonere sono state accolte a Milanello dalle acclamazioni dei tifosi che sono circa 300 e sono assiepati davanti i cancelli del centro sportivo e lungo tutto il viale intorno.

16.14 - Come viene sottolineato dai nostri inviati a Milanello, i tifosi davanti ai cancelli del centro sportivo rossonero sono in aumento: CLICCA QUI per la foto. Ora i tifosi sono circa 300 ma sono destinati ad aumentare.

16.08 - Come ha ricordato oggi nella conferenza stampa di presentazione, oggi Paulo Fonseca avrà a disposizione la difesa quasi al completo. L'unico a mancare all'appello è Theo Hernandez, impegnato agli Europei. Tutti gli altri sono presenti: Calabria, Florenzi, Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano, Gabbia, Jimenez, Simic. Le parole di Fonseca: "Sono soddisfatto di avere quasi tutti i difensori per cominciare il lavoro. Normalmente comincio con la fase difensiva, manca solo Theo".

15.54 - Ci sono circa 200 tifosi assiepati davanti all'ingresso di Milanello, pronti ad assistere alla prima sgambata della nuova stagione del Diavolo. Clicca qui per vedere le foto dei tifosi che si preparano a salutare la squadra. Non una grandissima affluenza rispetto agli anni passati, complice anche l'assenza della Curva Sud.

15.43 - Si alleneranno con il Milan Futuro, invece, gli esuberi Divock Origi e Fodé Ballo-Touré, come ha annunciato stamattina Ibra: "Origi e Ballo-Touré sono convocati, ma nel Milan Futuro. Non fanno parte del progetto della Prima Squadra".

15.40 - Ecco i giocatori presenti per questo primo giorno di allenamento:

PORTIERI: Nava, Raveyre, Sportiello, Torriani.

DIFENSORI: Calabria, Florenzi, Gabbia, Jiménez, Kalulu, Simić, Terracciano, Thiaw, Tomori.

CENTROCAMPISTI: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Pobega, Saelemaekers.

ATTACCANTI: Chukwueze, Colombo, Liberali, Maldini, Nasti, Romero, Traorè

Amiche e amici di MilanNews.it, buon pomeriggio! Dopo la mattinata a Casa Milan per la conferenza stampa di presentazione di Paulo Fonseca (LEGGI QUI), accompagnato da Ibrahimovic (LEGGI QUI), la giornata rossonera si sposta a Milanello per il primo allenamento della stagione che sarà anche la prima sessione diretta dal tecnico portoghese e dal suo staff. Seguite il live testuale di MilanNews.it per rimanere aggiornati con tutte le notizie, le foto e i video in arrivo dai nostri inviati a Milanello.