FINE PARTITA. SESTRI LEVANTE-MILAN FUTURO 1-2. Grande, grandissima vittoria del Milan Futuro che per la prima volta in questo campionato vince due gare consecutive. Battuto il Sestri Levante a domicilio per 2-1 in una gara cruciale per la salvezza e la corsa ai playout. Con questa vittoria, in attesa di SPAL e Lucchese, i rossoneri sono quartultimi a +1 sul terzultimo posto e a -3 dal quintultimo. Decisive le reti, in rimonta, di Alesi e Ianesi che nel secondo tempo ribaltano tutto. Prossimo impegno, la Ternana seconda in classifica domenica prossima.

96' Camarda vicino al tris: palla di poco alta. Si poteva temporeggiare...

94' Ammonito Nava per perdita di tempo

92' Deve reggere il Milan: ammonito Camporese

90' Sei minuti di recupero!

89' Cambio per il Sestri: entra Goglino per Primasso

88' Che rischio per il Milan che si è un po' addormentato. Colpo di testa Nunziatini che fa la barba al palo...

87' Ultimo cambio per il Milan: entra Magni per Alesi

84' GOL DEL MILAAAN!! Segna Ianesi! Non perde tempo il Milan e sfrutta subito la superiorità! Tiro da lontano di Coubis: il portiere para ma sulla ribattuta e Ianesi ad arrivare prima di tutti e a raddoppiare: 2-1!

82' Sestri in dieci! Ingenuità di Cominetti che colpisce al volto Coubis a palla lontana: l'arbitro non vede, l'assistente sì e il giocatore dei liguri viene mandato sotto la doccia dopo cinque minuti dal suo ingresso

77' Due cambi nel Sestri, i primi: entrano Cominetti e Brunet, escono Clemenza e Durmush

76' Occasione per Coubis da angolo: colpo di testa troppo alto

74' Bella azione di Sia e Jimenez: lo spagnolo mette forte in mezzo ma Ianesi impatta male con la testa e spreca una buona occasione

68' GOL DEL MILAAAN! Ancora lui, ancora Alesi. Super gol del numero 8 rossonero che segna un'altra bellissima rete da fuori area: il centrocampist si accentra, salta un uomo, e fa partire un gran destro che si infila all'incrocio. Meritatissimo il pareggio del Milan!

64' Gioco molto spezzettato con i giocatori del Sestri che appena hanno la possibilità interrompono il ritmo come possono

61' Ammonito Alesi nel Milan

59' Doppio cambio per il Milan: escono Branca e Quirini, entrano Sandri e Sia

54' Contropiede rapido di Ianesi che viene strattonato vistosamente e con durezza da Primasso che viene giustamente ammonito

50' Buon piglio dei rossoneri in questo avvio: non bisogna però cadere davnati all'astuzia dei calciatori del Sestri

45' Si ricomincia. Doppio cambio Milan: entrano Ianesi e Bozzolan per Magrassi e Minotti. Trazione offensiva

Vantaggio del Sestri Levante decisamente non meritato per quanto si è visto in campo: grande ostruzionismo dei padroni di casa che in più occasioni hanno provato ad innervosire la partita. Milan Futuro punito dalla solita marcatura soft su un corner, con la squadra di Oddo che ha sfiorato il pareggio con un tiro al volo di Jimenez: palo. In attacco manca sempre quello spunto finale che possa fare la differenza ma comunque una prima frazione di gioco positiva per i rossoneri.

46' Fine primo tempo.

45' Un minuto di recupero.

44' Sforzo del Milan Futuro per trovare il pareggio prima della fine del primo tempo, il Sestri piazza l'autobus.

42' Azione avvolgente del Milan Futuro con Quirini, a destra, che si libera per il cross: il colpo di testa di Magrassi viene salvato da un difensore con il portiere battuto. Rossoneri che meriterebbero il pareggio.

38' Grande spunto di Alesi che ne salta tre prima di lasciar partire un sinistro forte da posizione defilata. Si oppone bene Guadagno, allontana poi la difesa.

36' I rossoneri spingono a suon di corner e punizioni sulla trequarti, i giocatori del Sestri fanno ostruzionismo buttandosi in area al minimo contatto.

35' Spinge tanto il Milan Futuro con Jimenez, si chiude bene il Sestri. Poi diverse provocazioni verso lo spagnolo, spinte e trattenute, con Alex bravo a non reagire. L'arbitro richiama lo spagnolo e non gli avversari.

31' Alex Jimenez ha sfiorato il gol dell'anno. Schema da corner, con Branca che dalla trequarti sventaglia per l'esterno spagnolo: dal lato destro Alex va in porta con un destro al volo che si stampa sul palo opposto a portiere battuto. Che sfortuna.

30' Branca a muso duro con l'avversario che aveva appena allontanato palla per non far battere velocemente rimessa laterale al Milan. L'arbitro non ammonisce il giocatore del Sestri.

28' Milan pericoloso con un cross a rientrare da sinistra: la palla transita per tutta l'area di rigore prima che venga deviata in angolo da un difensore.

25' Ammonito Camarda. Giallo strano, con il numero 9 del Milan punito dall'arbitro per un sombrero, con l'avversario che furbescamente va sul piede "alto".

23' Azione personale di Camarda, che affronta e supera tre avversari. Il quarto, al limite dell'area, lo ferma.

19' Milan Futuro in possesso, i rossoneri provano a riordinare le idee.

17' Ammonito Clemenza per gioco pericoloso.

15' Malaspina prova un'improbabile conclusione da fuori: palla debole e che termina al lato.

13' Alesi va a terra in area di rigore, per il direttore di gara non c'è nulla. Protesta Camarda.

11' Sestri ancora pericoloso da corner: in questo caso il colpo di testa finisce al lato.

8' Lancio lungo di Branca per Magrassi, l'attaccante rossonero si dimentica il pallone una volta entrato in area di rigore.

6' Gol del Sestri Levante sul corner: cross deviato in porta da Montebugnoli e Nava battuto. Marcatura da rivedere.

5' Occasione Sestri! Cross dal fondo e Quirini salva tutto in area di porta con un intervento che vale un gol.

4' Ora qualche lancio lungo del Sestri Levante: le due squadre si studiano.

1' Subito occasione Milan Futuro! Quirini da destra mette in mezzo per Camarda che da ottima posizione spara alto.

1' Si comincia, primo pallone per il Sestri.

- Ingresso in campo delle due squadre: maglia rossoblu per il Sestri Levante, divisa bianca da trasferta per il Milan Futuro.

- Gara posticipata alle 15:30 a causa di un incidente in autostrada che ha ritardato l'arrivo allo stadio del Milan Futuro e della squadra arbitrale

Amici e amiche di MilanNews.it, oggi pomeriggio scende in campo il Milan Futuro. I rossoneri, grazie alla vittoria contro il Campobasso, sono tornati in piena zona Play Out al terzultimo posto: ad oggi verrebbero giocati contro la SPAL. La squadra di Oddo è ospite del Sestri Levante penultimo: uno scontro salvezza in piena regola. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

SESTRI LEVANTE: Guadagno, Primasso, Valentini, Montebugnoli, Podda, Nunziatini, Clemenza, Rosetti, Furno, Durmush, Parravicini. A disp.: Sias, Fusco, Brunet, Cominetti, Goglino, Nenci, Giorno, Di Giorgio, Calloni, Fedele, Piu. All. Alberto Ruvo

MILAN FUTURO (3-5-2): Nava; Coubis, Camporese, Minotti; Quirini, Branca, Malaspina, Alesi, Jimenez; Magrassi, Camarda. A disp.: Pittarella, Raveyre, Bozzolan, Magni Sia, Sandri, Traore, Omoregbe, Turco, Vos, Ianesi. All. Massimo Oddo.