LIVE MN - Tottenham-Milan (0-0): rossoneri ai quarti di Champions undici anni dopo!!!

60' Punizione dal limite per il Tottenham, ma Poirro colpisce in pieno la barriera. Ad allontanare definitivamente ci pensa Giroud.

77' ESPULSO ROMERO! Bruttissimo intervento su Theo Hernandez, doppio giallo per l'argentino e rosso. Tottenham in dieci.

42' Cross di Kulusevski, Perisic colpisce di testa ma non mette forza, facilitando così il compito di Maignan.

39' Lunga azione dei Tottenham, ma un super Tomori blocca la linea di passaggio creata da Kulusevski.

36' Altro schema dalla bandierina per gli Spurs, ma il traversone di Kulusevski termina fuori.

35' Cross basso di Kane dalla destra, deviazione di Thiaw e Maignan con il piede deve deviare in corner.

31' Spazi molto chiusi per i rossoneri, che ora comandano il gioco.

29' Iniziativa del Milan con Leao, apertura di Messias che converge verso il centro e lascia partire il mancino. Conclusione altissima.

27' Rimane a terra Emerson dopo una botta al ginocchio.

24' Sullo sviluppo di un corner per il Tottenham, Son spedisce direttamente sul fondo.

22' Ammonito anche Conte per proteste.

21' Gomitata di Lenglet su Giroud, giallo per il difensore del Tottenham.

19' OCCASIONE MILAN! Schema sulla punizione guadagnata da Leao, Tonali apre su Messias che sfrutta un errore di Davies ma il destro del brasiliano è troppo ampio.

17' Bruttissimo fallo di Romero su Leao al limite dell'area: giallo per l'argentino.

14' Bellissima azione in verticale del Milan. Tutti tocchi di prima: Krunic, Leao, Brahim e Theo che poi, al momento del traversone, viene fermato da Romero.

13' Ripartenza Milan. Lenglet ferma Leao in velocità, ma Turpin fischia fallo senza estrarre un giallo evidente.

12' Cross di Kulusevski, traversone totalmente sbagliato.

11' Ripartenza Milan dopo un pressing sbagliato da parte de Milan. Destro di Emerson, Tomori devia e Maignan blocca.

9' Cross di Kane dalla destra, Maignan fa suo il pallone.

6' Gestisce palla il Tottenham. Lungo possesso da parte degli uomini di Conte.

3' Punizione Milan, respinge la difesa del Tottenham.

2' Accelerazione per vie centrali da parte di Theo, Romero lo sgambetta e offre un'oppurtunità ai rossoneri su punizione.

1' SI PARTE! Primo pallone per gli Spurs!

- Entrano in campo le squadre: Milan in completo rossonero, Tottenham in divisa bianca.

- Slitta di dieci minuti il calcio d'inizio della partita dopo la richiesta del Milan alla UEFA. Squadre arrivate mezz'ora dopo allo stadio a causa del fitto traffico di Londra.

- Nella giornata di oggi, a 85 anni, si è spento Italo Galbiati, storico vice di Fabio Capello anche ai tempi del Milan. Questa sera Tottenham e Milan, che scenderanno in campo alle ore 21:10 per il ritorno degli ottavi di Champions League, giocheranno con il lutto al braccio.

- Questa la designazione completa per la gara di mercoledì sera tra Tottenham e Milan, resa nota dal sito ufficiale della Uefa:

Arbitro: Clément Turpin FRA

Assistenti: Nicolas Danos FRA, Benjamin Pages FRA

Quarto uomo: Jérémie Pignard FRA

Video Assistant Referee: Alejandro Hernández ESP

Assistente Video Assistant Referee: Willy Delajod FRA

Amici e amiche di MilanNews.it, benvenuti al Tottenham Hotspur Stadium di Londra dove tra pochi istanti Tottenham e Milan si incontreranno nel match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. I rossoneri, reduci dal successo di misura nella gara d'andata, vogliono strappare il pass per i quarti di Coppa. Come sempre, grazie alla nostra diretta testuale, vi racconteremo tutte le emozioni di questa partita, minuto dopo minuto, azione dopo azione, fino al fischio finale. Restate con noi, dunque, per rimanere aggiornati sull'andamento del match.

Di seguito le formazioni ufficiali di Tottenham-Milan di Champions League:

TOTTENHAM (3-4-3): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson, Skipp, Hojbjerg, Perisic; Kulusevski, Kane, Son. A disp.: Austin, Whiteman, Sanchez, Richarlison, Danjuma, Porro, Tanganga, Lucas Moura, Sarr, Devine. All. Antonio Conte.

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunic, Theo Hernandez; Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Calabria, Bennacer, Ballo-Touré, Rebic, Kjaer, Florenzi, Origi, Pobega, Gabbia, Saelemaekers, De Ketelaere. All. Stefano Pioli.