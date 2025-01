live mn Tutte le news della giornata da Riyad: la probabile formazione, le interviste e i video

vedi letture

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Conceicao ha definitivamente escluso Rafael Leao dal match: il numero 10 non è riuscito a recuperare dall'infortunio patito a Verona e ci si augura di riaverlo per l'eventuale finale. Tornano in gruppo Pulisic, Musah e Loftus-Cheek, ma è da ancora da capire che tipo di autonomia potranno avere.

Per il resto le scelte di Conceiçao sono obbligate, da capire come deciderà di schierare la squadra se con un 4-2-3-1 con Reijnders trequartista oppure se con un 4-3-3 abbassando l'olandese sulla linea di Fofana e uno tra Bennacer, Musah e Loftus-Cheek: ad oggi il dubbio è proprio sul terzo centrocampista, con l'algerino in vantaggio. Insieme alla punta Morata, dovrebbe ritrovare la titolarità Christian Pulisic: non ci sono molte alternative essendo infortunati sia Okafor che Chukwueze, anche se l'americano non ha i 90 minuti come sottolineato dal tecnico rossonero. A sinistra conferma per Jimenez. In difesa Conceiçao non dovrebbe toccare niente: davanti a Maignan la consueta linea a quattro con Royal, Gabbia, Thiaw e Theo. Di seguito la probabile del primo Milan di Conceiçao.

18.30 | Il Milan giocherà la Semifinale di domani sera contro la Juventus con tre giocatori diffidati: Morata, Fofana ed Emerson Royal. In caso di ammonizione salterebbero la finale? No. Eventuali squalifiche (tranne che per espulsione in Semifinale) verranno scontate tutte alla prima gara utile di campionato. Per i rossoneri si tratta di Milan-Cagliari dell'11 gennaio 2025.

17.00 | Parlando a Milan TV Sergio Conceiçao ha fatto un punto sulla situazione infortunati: "Fino all’ultimo sarà difficile dire qualcosa, ogni ora che passa è importante per loro. Pulisic è tornato in gruppo, Leao ancora no, sarà più difficile, Musah vediamo. Impossibile che Leao sia disponibile, ma gli altri anche se sono disponibili c’è il dubbio se possano fare o meno 90 minuti, ma queste sono scelte che devo fare io”.

15.45 | Allenamento iniziato: in gruppo Pulisic, Musah, Terracciano e Loftus-Cheek. Ancora out, come previsto, Rafael Leao. Prima di iniziare la sessione la squadra si è riunita in cerchio per ascoltare il discorso di mister Conceiçao. CLICCA QUI PER IL VIDEO.

15.40 | A seguire l'allenamento ci sono anche il senior advisor Zlatan Ibrahimovic e il direttore tecnico Geoffrey Moncada. Lo svedese si è concesso ad alcuni fan, firmando qualche autografo. CLICCA QUI PER IL VIDEO

15.31 | Inizia tra pochi minuti la seconda seduta di allenamento della giornata per il Milan: i rossoneri scendono in campo al centro sportivo dell'Al Shabab agli ordini di Conceiçao,

15:10 | Queste le parole di Ibrahimovic questa mattina durante l'incontro con l'ambasciatore italiano a Riyad: "Non sono il presidente del Milan e sono un uomo di poche parole, ringrazio l'ambasciatore per l'invito e mando un grande in bocca al lupo alle squadre presenti, spero in grandi partite".

15:00 | La visita di questa mattina presso l’Ambasciata Italiana a Riyad é stata occasione per Milan, Inter, Juventus e Atalanta di scambiarsi reciprocamente dei regali istituzionali. Il Milan, tramite le mani di Ibrahimovic, ha offerto all’ambasciatore Baldocci e alle tre squadre un piatto d’argento, l’Inter e la Juventus la maglia ufficiale nella teca, regalata all’ambasciatore e ai rappresentanti dei club presenti.

13:10 | Nel corso della mattinata di oggi, a Riyad, come viene riportato dall'inviato di MilanNews.it presente in terra saudita, quattro delegazioni delle squadre che si contenderanno la Supercoppa Italiana hanno fatto visita all'Ambasciata italiana della capitale del paese arabo. In rappresentanza rossonera c'erano il Senior Advisor Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada. Le squadre hanno incontrato l'ambasciatore Carlo Baldocci. Per l'Inter era presente il presidente e amministratore delegato Beppe Marotta, per la Juventus c'era l'ex capitano e ora dirigente Giorgio Chiellini, infine per l'Atalanta c'era Antonio Percassi. Il dono del club rossonero per il diplomatico è stato un piatto d'argento griffato "AC Milan".

12:20 | Come previsto, Leao non recupererà per Juventus-Milan. Pulisic, nonostante qualche dolorino, ce la farà avendo già alcuni allenamenti con il gruppo. Recuperato anche Musah. Entrambi gli americani, comunque, non hanno i 90 minuti nelle gambe.

12:00 | Parole importanti di Conceicao a Radio Serie A: "Noi facciamo il nostro lavoro, i giocatori anche. Loro devono capire che non sono bambini, ma uomini. Devono capire che, okay, l'allenatore si prende le responsabilità al di fuori per tutti e io le prenderò, ma dentro lo spogliatoio se le devono prendere tutti, perché tutti siamo responsabili. E loro anche, perché sono degli uomini eh... Molti sono già padri, poi arrivano sul campo e sono dei ragazzini che hanno bisogno che qualcuno gli entri nella testa?! Vero, dobbiamo entrargli nella testa, perché capiscano cosa vogliamo noi dalla squadra con il lavoro. Poi sono professionisti e devono farlo. Io ho cinque figli, uno dei quali gioca dall'altra parte. Loro sono nel Milan, devono essere all'altezza di questo grandissimo club e della sua storia, e devono fare il loro lavoro, essere professionisti al massimo. Se fanno così, io prenderò tutte le responsabilità: non c'è problema. Se non fanno così, già sarà più difficile".

11:37 | Come ha appreso la redazione di MilanNews.it, il tecnico portoghese ha aggiunto due ulteriori sedute. Una si è tenuta questa mattina, mentre l'altra, quasi di rifinitura, si dovrebbe tenere domani mattina, giorno della partita contro la Juventus. Il doppio allenamento mancante, oggi pomeriggio e domattina, è stato confermato anche dallo stesso Conceicao in conferenza: "Il timing è quello che è. Chiaro che avrei voluto più giorni per lavorare e più giocatori disponibili, ma quando sono arrivato sapevo già di questa situazione. Quindi non ci sono scuse. Testa alta. Mancano ancora due allenamenti, stiamo preparando la partita per essere incisivi, senza avere troppe informazioni nella testa, per cercare di vincere".

11:25 | Accanto al mister, c'era anche Mike Maignan: "Cambio di allenatore mai facile. Ora dobbiamo agire e reagire". CLICCA QUI per leggere tutte le dichiarazioni

11:22 | Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa: "Non sono per niente emozionato. Pochi giorni e tante assenze, ma non ci sono scuse". CLICCA QUI per leggere tutte le dichiarazioni

10:28 | L'inviato di MilanNews.it Antonello Gioia, ci guida all'interno dello spogliatoio dell'Al-Awwal Park, lo stadio che ospiterà le partite della Supercoppa Italiana a Riyad in Arabia Saudita. Abitualmente l'impianto è la casa dell'Al Nassr, squadra allenata da pochi mesi dall'ex tecnico rossonero Stefano Pioli e la cui stella è da alcune stagioni Cristiano Ronaldo: GUARDA IL VIDEO.

10:20 | La conferenza stampa di Sergio Conceicao e Mike Maignan è stata spostata di circa mezz'ora e dovrebbe cominciare alle ore 11 italiane (13 locali), questo è quanto riporta l'inviato di MilanNews.it a Riyad Antonello Gioia. La motivazione è che l'allenamento "a sorpresa" di questa mattina (LEGGI QUI) si è protratto e per questa ragione i due protagonisti arriveranno un po' dopo rispetto a quanto previsto all'Al-Awwal Park dove si terrà la conferenza e anche la partita domani sera.

9:30 | Tra un'ora la conferenza stampa della vigilia della sfida di Sergio Conceicao. L'allenatore rossonero sarà affiancato da Mike Maignan. L'evento sarà trasmesso in diretta su sportmediaset.it, sul canale YouTube della Lega di Serie A, su Milan Tv e sull'app ufficiale rossonera. Potrete seguire il consueto live testuale su MilanNews.it

9:05 | Come riportato da Luca Bianchin de La Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao ha optato per aggiungere un allenamento alla giornata: è in corso, dunque, la seduta mattutina, che precederà quella di rifinitura oggi alle 17:30 locali.

9:00 | Attesa oggi anche la decisione finale su Rafa Leao. Molto difficile il suo recupero: al massimo andrà in panchina.

8:00 | Nella rifinitura di oggi, Conceicao scioglierà gli ultimi dubbi di formazione che riguardano soprattutto centrocampo e attacco. Ieri Filippo Terracciano ha lavorato a parte: al suo posto potrebbe o giocare Bennacer confermando Reijnders più avanzato, o Abraham, nel ruolo di doppia punta accanto a Morata.

7:00 | Riyad è due ore avanti per fuso orario rispetto all'Italia; qui, dunque, sono le ore 9:0 e la squadra rossonera, dopo la notte passata in uno dei più belli hotel della città, si prepara per la seconda giornata di lavoro saudita. Il programma prevede che solo Sergio Conceicao e Mike Maignan si spostino verso l’Al-Awwal Park Stadium, stadio dell'Al-Nassr di Stefano Pioli, per partecipare alla conferenza stampa; il resto della rosa si sposterà dopo pranzo verso lo stadio per la rifinitura, prevista alle 17:30 ora locale.

In tarda serata | Ieri sera, Geoffrey Moncada ha rappresentato il Milan alla cena organizzata dalla Lega Serie A con le dirigenze delle squadre e gli ospiti vip presenti a Riyad. In tarda serata, poi, anche Zlatan Ibrahimovic si è aggiunto al plotone rossonero presente in Arabia Saudita: lo svedese ha raggiunto la squadra e la seguirà passo passo nella giornata di oggi.

------------

IL PROGRAMMA DEL MILAN DI OGGI

10:30 (ora italiana) | conferenza stampa di Sergio Conceicao e di Mike Maignan presso l’Al-Awwal Park Stadium

15:30 (ora italiana) | allenamento presso l’Al Shabab FC con i primi 15 minuti aperti ai media.

IL PROGRAMMA DELLA JUVENTUS DI OGGI

10:30 (ora italiana) | allenamento presso l’Al Shabab FC con i primi 15 minuti aperti ai media.

12:30 (ora italiana) | conferenza stampa di Thiago Motta e di Manuel Locatelli presso l’Al-Awwal Park Stadium.

------------

Amici ed amiche di MilanNews.it, buongiorno a tutti da Riyad!

Giornata di vigilia oggi per il Milan, impegnato domani alle 20:00 (ora italiana) contro la Juventus nella semifinale della Supercoppa Italiana.

MilanNews.it vi porta direttamente in Arabia Saudita per essere continuamente aggiornati su tutte le notizie che riguardano la squadra rossonera e, ovviamente, anche quella avversaria. Seguiteci su APP e sito per tutte le news minuto per minuto dal nostro inviato.