Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Milan, gara valida per la nona giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle ore 20:45.

ATALANTA (3-5-2): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Ederson, De Roon, Pasalic, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman. A disp.: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Scamacca, Samardzicc, Bellanova, Djimsiti, Kolasinac, Obric, Brescianini, Zalewski, Maldini, Krstovic. All. Ian Juric.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Gimenez, Leao. A disp.: Pittarella, Terracciano, De Winter, Odogu, Athekame, Loftus-Cheek, Nkunku. All. Massimiliano Allegri.

19.10 - Il Milan è appena arrivato alla New Balance Arena di Bergamo per la gara contro l'Atalanta.

17.53 - Mancano meno di tre ore all'inizio della gara. Salvo sorprese, il Milan scenderà in campo con la stessa formazione che ha iniziato la partita contro il Pisa di venerdì, con una sola novità, cioè Fikayo Tomori al posto di Koni De Winter. In attacco Santiago Gimenez dovrebbe essere ancora preferito a Christopher Nkunku per fare coppia dal 1' con Rafael Leao.

Data: martedì 28 ottobre 2025

Ora: 20:45

Stadio: New Balance Arena di Bergamo

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision

16.24 - In vista di Atalanta-Milan di questa sera a Bergamo, il sito della Lega Calcio Serie A ha pubblicato queste statistiche sugli allenatori Ivan Juric e Massimiliano Allegri : "Da calciatore Ivan Juric ha debuttato in Serie A proprio contro i rossoneri in un Genoa-Milan 0-3 dell’agosto 2006: in quella partita partì da titolare e fu impiegato per tutti i 90 minuti. Tra Ivan Juric e Massimiliano Allegri undicesimo confronto ufficiale: nei 10 precedenti, allenatore rossonero in vantaggio con 6 successi contro 1 del tecnico bergamasco; 3 i pareggi. L’unica vittoria di Juric contro Allegri risale al novembre 2016 in Serie A: Genoa-Juventus 3-1 con doppietta di Simeone ed autogol di Alex Sandro per il Grifone, Pjanic su punizione diretta per i bianconeri".

15.50 - Ivan Juric, in conferenza stampa, ha risposto così a una domanda sulle condizioni fisiche di Sead Kolasinac e Gianluca Scamacca, in vista di Atalanta-Milan: "Kolasinac posso anche convocarlo, ma non è pronto a giocare. Sta crescendo, e non solo per qualità tecniche: è un leader. Scamacca? Vorrei buttarlo dentro subito, ma non funziona così: è stato fermo a lungo, poi altri 50 giorni. Serve un inserimento graduale, senza rischiare ricadute. Pazienza e processi corretti".

15.25 - L'Atalanta, attualmente al settimo posto con 12 punti, è ancora imbattuta in Serie A, dove ha totalizzato 2 vittorie e 6 pareggi. Questo dimostra come la squadra di Juric resti in partita fino alla fine e dunque sarà importante rimanere concentrarti dal primo all'ultimo minuto e non uscire dalla partita come fatto contro il Pisa dopo il primo goal segnato. Altro dato importante è quello relativi ai gol fatti e subiti, numeri che sono praticamente identici a quelli dei rossoneri: 12 goal fatti e 6 subiti, mentre per il Milan, se i goal subiti sono gli stessi (6), i goal fatti sono uno in più (13).

14.55 - Il Milan è una delle squadre che Juric ha battuto più volte in carriera. Non è la sua vittima preferita (il Lecce con 8), ma rientra sicuramente tra le top 5, visto che in 15 incontri il tecnico croato è riuscito ad avere la meglio sui rossoneri in 4, perdendo in 7 e pareggiando in 4.

14.25 - Rafa Leao ha segnato 4 gol all'Atalanta: tre di questi in Serie A e uno in Coppa Italia. Due sono molto vivi nella memoria dei tifosi rossoneri, dal momento che sono arrivati nelle gare di andata e ritorno contro i bergamaschi nell'anno del 19° scudetto: specialmente la rete segnata a San Siro nella penultima giornata di campionato, in un San Siro vibrante, rimane uno dei gol più memorabili della carriera di Rafa con il Diavolo.

13.45 - Questa sera il Milan tornerà ad affrontare una squadra di Ivan Juric dopo più di un anno. L'ultima volta risale al 4 maggio 2024, quando alla 37esima giornata di Serie A battè la formazione di Stefano Pioli alla guida del Torino. Il Milan, comunque, è una delle squadre che Juric ha battuto più volte in carriera. Non è la sua vittima preferita (il Lecce con 8), ma rientra sicuramente tra le top 5, visto che in 15 incontri il tecnico croato è riuscito ad avere la meglio sui rossoneri in 4, perdendo in 7 e pareggiando in 4.

13.15 - Partita di cruciale importanza per il Milan: i rossoneri non vincono in trasferta a Bergamo dalla stagione 2021-2022.

13.00 - Ecco i convocati di Ivan Juric per la sfida al Milan.

12.30 - Questa sera il Milan sarà ospite dell'Atalanta alla New Balance Arena per la nona giornata del campionato di Serie A Enilive. Partita importante che potrebbe servire alla formazione di Massimiliano Allegri per ripartire dopo il pareggio beffa di venerdì scorso contro il Pisa che è le è costata la vetta della classifica. Le partite di Bergamo sono però sempre complicate, soprattutto negli ultimi anni, nonostante il bilancio complessivo sorridi a favore del Milan. In 76 incontri, infatti, il Diavolo è uscito vincitore per ben 33 volte (nel 2021/22 l'ultima), pareggiando in 25 e perdendo in 18.

Amici ed amiche di MilanNews.it buon martedì 28 ottobre a tutti. Dopo la delusione di venerdì contro il Pisa, il Milan di Max Allegri scenderà subito in campo questa sera contro l'Atalanta per l'infrasettimanale di campionato valido per la nona giornata di Serie A Enilive. Una sfida importante, difficile, da vincere per tornare a riprendere quella tabella di marcia che si è interrotta con il pari beffa contro i nerazzurri toscani. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro rossonero. Restate con noi!!!