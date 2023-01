LIVE MN - Verso Milan-Roma, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Mourinho

MilanNews.it

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Roma:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Diaz, Leao; Giroud. A disp.: Mirante, Nava, Gabbia, Thiaw, Dest, Bozzolan, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Adli, De Ketelaere, Lazetic. All. Pioli

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Dybala, Zaniolo; Abraham. A disp.:Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Viña, Solbakken, Camara, Kumbulla, Spinazzola, Bove, Volpato, Tahirovic, Majchrzak, El Shaarawy. All. Mourinho

19.18 - Come riportato dal video (QUI) dei nostri inviati a San Siro Antonio Vitiello e Antonello Gioia, il bus del Milan è arrivato alla Scala del Calcio in questi minuti in vista della partita che inizierà alle 20.45 tra i rossoneri e la Roma di Josè Mourinho, gara che chiuderà questa domenica di Serie A. Come di consueto ad accogliere il pullman due nutrite ali di tifosi che non si sono fatti intimorire neanche dalla pioggia incessante che sta cadendo su Milano da tutto il giorno.

17.58 - Arrigo Sacchi, questa mattina, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha elogiato la fascia sinistra del Milan formata da Leao e Theo Hernandez ma in generale tutta la squadra di Stefano Pioli: "Il Milan a sinistra ha una coppia formidabile: Theo Hernandez e Leao, se in giornata, sono fenomenali. Ma tutta la squadra deve mostrarsi compatta e lavorare per arrivare velocemente alla conclusione. Il possesso dev’essere rapido, non orizzontale. E per fare ciò è necessario che i rossoneri si muovano negli spazi, tutti e undici, perché in Italia ci sono pochissime squadre che si muovono simultaneamente in undici. Tocchi veloci, rasoterra, attacchi nelle zone sguarnite così da costringere gli avversari a spostarsi dalle loro posizioni". Poi una battuta sul big match di questa sera con la Roma: "Queste sono partite nelle quali devi avere il dominio del gioco. Se hai il dominio, cresce l’autostima e crolla quella dei tuoi rivali. E poi è necessario che il ritmo sia sempre molto alto".

16.52 - In attesa del big match di stasera tra Milan e Roma nel campionato maschile di Serie A, la squadra femminile rossonera allenata da Maurizio Ganz ha cominciato con il botto il 2023. Nella trasferta di Formello di Coppa Italia Femminile contro la Lazio, il Milan ha trionfato per 7-0 andando in gol con sette marcatrici diverse: Fusetti, Soffia, Thomas, Piemonte, Thrige, Bergamaschi e Dubcova. Con questa larga vittoria la squadra di Ganz è qualificata ai quarti di finale della competizione.

15.49 - Sarà la quarta volta per Mister Pioli in casa contro la Roma: i tre precedenti sono il 2-0 del 2019-20, il 3-3 del 2020-21 e il 3-1 della scorsa stagione.

15.36 - Christian Panucci, doppio ex della gara di questa sera tra Milan e Roma, ha parlato all'AGI. Queste le sue dichiarazioni pre-partita: "Il Milan ha convinto sicuramente di più e secondo me è la favorita del match. La Roma ha fatto piuttosto fatica a battere il Bologna nell’ultima giornata. Gli attacchi? Dybala e Zaniolo sono giocatori imprevedibili, non danno riferimenti e quindi potrebbero rappresentare un problema per la difesa del Milan. Dybala ha forza, Zaniolo ha talento, sono molto pericolosi. Leao a Salerno ha fatto una grande partita e Giroud lo conosciamo, dentro l’area sa 'annusare' la rete, ha il fiuto del gol. Gli occhi saranno puntati sui due attacchi, vedremo chi farà la differenza".

15.04 - Questa sera per il Milan, contro la Roma, sarà la sfida numero 194 in totale ai giallorossi, la 98esima in casa. Limitandosi alla sola Serie A, sarà la sfida numero 177, la 89esima in casa. Negli 88 precedenti di campionato il Milan si è imposto 49 volte, 20 i pareggi e 19 le sconfitte.

14.17 - Si giocherà l'8 gennaio, sarà la partita numero 14 disputata in questa data. Finora 5 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Contro la Roma ci sono già due precedenti in questa data, uno in casa vinto 4-1 nel 1956, con doppietta di Nordahl e gol di Schiaffino e Ricagni per il Milan, e di Nyers per la Roma, e una sconfitta a Roma per 1-0 nel 1950 con gol di Tontodonati.

13.50 - Intervenuto a Sky Sport, Stefano De Grandis ha parlato così dell'impegno di oggi del Milan contro la Roma, che arriva dopo la vittoria e la bella prova di Salerno: "Una bella partita favorita da una Salernitana che ha iniziato bene, ma che ha lasciato spazio dietro la linea difensiva. Leao lì arriva prima, se tu dai campo al Milan fai il gioco del Milan. Contro la Roma che chiude bene non crede che ci saranno questi spazi. La Roma molto spesso difende con la difesa bassa e gioca ripartendo, ci saranno meno spazi per il Milan".

13.27 - I rossoneri sono in striscia positiva contro i giallorossi da cinque partite: l'ultima sconfitta risale all'ottobre 2019, 2-1 all'Olimpico, l'ultimo successo romanista negli ultimi 9 confronti tra Olimpico e San Siro. Da lì, quattro vittorie e un pareggio, il 3-3 dell'ottobre 2020.

12.51 - Come riferito dalla redazione di Sky Sport, il papà dell'esterno del Milan Rafael Leao, Antonio, questa sera sarà in tribuna a San Siro in occasione della sfida dei rossoneri contro la Roma di José Mourinho. Ricordiamo che il portoghese, con il suo entourage, sta affrontando il tema rinnovo in queste ultime settimane.

11.30 - La Roma di José Mourinho, contro il Milan, potrebbe ripartire dal 3-4-2-1 di mercoledì ma con Tammy Abraham, seguito da Dybala ancora dal primo minuto. Con lui anche Pellegrini, mentre Zaniolo rimarrà ai box. Sulle fasce spazio a Celik a destra e Zalewski a sinistra (quest’ultimo in ballottaggio con Spinazzola ed El Shaarawy). In mezzo al campo potrebbe essere confermata la coppia Cristante-Tahirovic. Anche in difesa e in porta nessun cambio con Rui Patricio e il solito terzetto composto da Mancini, Smalling e Ibanez.

09:55 - Questi i convocati per Milan-Roma, match di questa sera a San Siro:

Portieri: Tatarusanu, Mirante, Nava.

Difensori: Kalulu, Tomori, Calabria, Gabbia, Theo Hernandez, Thiaw, Dest

Centrocampisti: Tonali, Pobega, Bennacer, Vranckx, Adli, De Ketelaere, Brahim Diaz, Saelemaekers.

Attaccanti: Leao, Giroud, Lazetic.

09:48 - Periodo pieno di lavoro per l'infermeria rossonera, che vede ben nove indisponibili: Maignan, Rebic, Kjaer, Origi, Ballo-Touré, Krunic, Messias, Florenzi, Ibrahimovic. Mister Pioli, per la gara di questa sera, dunque, avrà a disposizione scelte obbligate.

09:05 - "Stasera Milan-Roma: un rischiatutto", titola così nella prima pagina odierna la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come questa sia una partita importante per entrambe le squadre. Il Milan per accorciare sul Napoli e sfruttare il pareggio dell'Inter a Monza, la Roma per continuare a rincorrere.

08:13 - "Giroud-Abraham, scintille Blues", titola così Tuttosport nelle pagine dedicate ai rossoneri, che questa sera ospiteranno la Roma di Mourinho a San Siro. L'edizione odierna si sofferma sui due centravanti delle squadre, Giroud e Abraham, entrambi titolati ed entrambi venduti dal Chelsea per cercare più spazio.

