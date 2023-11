live mn - Verso Milan-Udinese, Jovic-Giroud: due punte per Pioli. Torna Loftus in panchina

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-4-2): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo; Musah, Krunic, Reijnders, Leao; Jovic, Giroud. All. Pioli

12.00 - I rossoneri potranno finalmente contare anche su Ruben Loftus-Cheek, che nella mattinata di giovedì 2 novembre è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo dopo 33 giorni. Stefano Pioli recupera anche Malick Thiaw, che ha scontato la sua squalifica a Napoli. Maignan tra i pali, con Sportiello che i rossoneri dovrebbero recuperare a dicembre, Calabria e Theo i due terzini con Thiaw e Tomori in mezzo alla difesa. Sorpresa a centrocampo e in avanti, si va verso un 4-4-2: Musah e Leao sugli esterni, Krunic e Reijnders al centro. Davanti ci sarà Giroud affiancato da Jovic, che sembra in netto vantaggio su Okafor. Dovesse giocare effettivamente Jovic, i rossoneri si schiereranno con un 4-4-2, già visto a gara in corso a Genova. Se invece dovesse giocare Okafor sarà 4-3-3.

Amiche e amici di MilanNews.it, buongiorno! Il Milan questa sera si appresta ad affrontare l'Udinese a San Siro nel match valevole per l'undicesima giornata del campionato di Serie A. Caldio di inizio alle ore 20.45. I rossoneri arrivano alla sfida dopo una settimana difficile in cui su tre big match giocati hanno perso con la Juventus, perso con il Psg e conquistato un punto amaro contro il Napoli. La sfida con i friulani è l'occasione per ritrovarsi in campionato, nonostante gli otto infortunati, e lanciarsi in vista della fondamentale partita contro il Paris Saint Germain, in Champions, martedì alle 21. Seguite il live testuale di MilanNews.it per rimanere aggiornati con tutte le novità e le notizie nell'avvicinamento alla sfida. Restate con noi!