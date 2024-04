live mn Verso Roma-Milan: niente attacco pesante per Pioli, c'è Musah in mezzo al campo

vedi letture

Questa la probabile formazione del Milan: (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.

12.15 - Come sempre avviene prima delle gare valide per le coppe europee, anche oggi andrà in scena il pranzo UEFA tra le dirigenze di Roma e Milan e una delegazione della UEFA. In rappresentanza del club di via Aldo Rossi, sarà presente anche Giorgio Furlani, amministrato delegato rossonero.

12.05 - Dopo aver assistito a San Siro alla partita di andata di una settimana fa, questa sera Gerry Cardinale, numero uno di RedBird e proprietario del Milan, non sarà presente allo stadio Olimpico di Roma per la sfida di ritorno dei quarti di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi.

12.00 - Vista la necessità di dover rimontare l'1-0 dell'andata per la Roma, in molti pensavano che Stefano Pioli avrebbe puntato fin dal primo minuto sull'attacco pesante questa sera nella sfida di ritorno dei quarti di Europa League. E invece non sarà così: in avanti ci saranno infatti i soliti quattro, vale a dire Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud. Chukwueze partirà inizialmente dalla panchina, pronto ad entrare a partita in corso.

11.45 - Per la sfida di questa sera contro la Roma, valida per il ritorno dei quarti di Europa League, Stefano Pioli opterà per una novità importante in mezzo al campo: dopo aver riposato inizialmente contro il Sassuolo in campionato, Ismael Bennacer e Tijjani Reijnders sembravano certi di essere titolari contro i giallorossi e invece alla fine, accanto all'olandese, dovrebbe trovare spazio Yunus Musah.

11.30 - Sono due i ritorni importanti per Pioli: il primo è Mike Maignan tra i pali, dopo l'assenza a Reggio Emilia; il secondo è Fikayo Tomori al centro della difesa in coppia con Matteo Gabbia. L'inglese ha saltato la gara di andata per squalifica e quella con il Sassuolo per evitare un giallo che lo avrebbe tolto dal derby. In panchina ci sarà Thiaw ma non Kjaer fermato da un problema fisico dopo la gara di domenica. Sulla fasce confermati i titolati Calabria e Theo Hernandez. Nei due di centrocampo dovrebbe esserci spazio per Reijnders, che sarà affiancato da Musah. Davanti, invece, Pioli potrebbe confermare i soliti quattro: il tridente Pulisic-Loftus-Leao, alle spalle dell'unica punta Giroud. Chukwueze dunque sembra destinato a partire dalla panchina.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre al fischio d'inizio di Roma-Milan, sfida valida per il ritorno dei quarti di Europa League. Si ripartirà dall'1-0 per i giallorossi di una settimana fa nel match di andata a San Siro grazie ad un gol di Mancini. Grazie al nostro live testuale, potrete restare aggiornati su tutte le ultime novità che arriveranno dal ritiro del Diavolo. Restate con noi!!!