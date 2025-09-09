Maignan, si farà un tentativo per il rinnovo. Se parte, Tare punta Suzuki

Dopo cinque anni dalla telenovela con Gigio Donnarumma, il Milan si ritrova a dover gestire un portiere in scadenza di contratto anche se, in questo caso, la speranza è quella di non arrivare lunghi come successo con il portiere italiano che fino all'ultimo non si era capito come si sarebbe mosso. A oggi le sensazioni su Maignan sono più negative che positive, ma tutto può succedere. Intanto da via Aldo Rossi cominciano a tutelarsi con la ricerca di un sostituto.

Difficile continuare

Allo stato attuale delle cose, come scrive Tuttosport questa mattina, difficile pensare che tra Milan e Maignan possa continuare. Con la stagione già iniziata e il contratto in scadenza nel giugno 2026, c'è davvero poco tempo per trovare un accordo con l'entourage del giocatore che, dal canto suo, sarà anche molto ambito tra quelle squadre che sono alla ricerca di un nuovo portiere per l'anno prossimo. In febbraio era stato trovato l'accordo tra le parti per un rinnovo di tre anni più uno a 5 milioni che però è stato poi messo in ghiaccio dal club stesso, dopo alcune prestazioni non esaltanti del portiere francese che è stato così messo in dubbio.

Tentativo e alternativa

Al momento Maignan, che è il capitano del Milan, ha garantito la massima professionalità per questa stagione e su questo non ci sono dubbi, specialmente conoscendo il tipo di persona. Il club, però, potrebbe tornare sui suoi passi e cercare di riallacciare i discorsi con Mike e il suo entourage, approfittando che rispetto a febbraio ci sono nuovi attori di questa trattativa, Igli Tare su tutti ma anche Massimiliano Allegri. Allo stesso tempo, però, da via Aldo Rossi devono anche cominciare a guardarsi attorno nel caso in cui non si arrivi a una stretta di mano. L'alternativa più realistica, a oggi, sembra essere Zion Suzuki, portiere giapponese del Parma. Allo stesso modo è tenuto in gran considerazione anche il giovane Lorenzo Torriani, già esordiente con la maglia rossonera in gare ufficiali.