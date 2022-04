Maldini non vuole distrazioni: "A sei giornate dalla fine è interesse di tutti provare a vincere questo campionato"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante il ritorno alla vittoria e al gol dei rossoneri, che ieri sera hanno superato il Genoa di Blessin grazie alle reti di Rafael Leao e Junior Messias, il tema più caldo in casa Milan è quello riguardante una possibile cessione al fondo Investcorp con sede in Bahrain. Quindi anche se è un qualcosa che riguarda da vicino più Elliott che il Milan, che ovviamente guarda interessato il tutto, questa trattativa può essere fonte di distrazione per tutto il mondo rossonero. Paolo Maldini, DT del club di via Aldo Rossi, ieri sera a DAZN si è espresso con la sua solita chiarezza: “Possibile cessione? Non vi posso dire niente perché so poco. È normale che nel futuro del Milan ci possa essere anche una vendita; quando sarà sinceramente non lo so. Il discorso vale anche per le questioni societarie. Penso che a sei giornate dalla fine sia interesse di tutti, anche della società, pensare a vincere questo campionato, a provarci. Abbiamo la semifinale di Coppa Italia che potrebbe essere un grande obiettivo”.

Quindi testa al campo perché la posta in gioco è davvero alta. Al quarto anno di gestione Elliott il Milan è tornato a giocarsi sul serio qualcosa di importante: un percorso di crescita, dentro e fuori dal campo, che ha portato risultati visibili sia sul lato sportivo che in tutto il resto. Una trattativa avanzata come questa tra Elliott e Investcorp, con le due diligence già completate (qui il nostro approfondimento) è la naturale conseguenza del cammino intrapreso dai rossoneri a partire dall'estate 2018. Un tragitto a volte impervio e difficile, ma a cui il tempo ha dato e sta dando ragione. Non avendo la sfera di cristallo è difficile dire se è l'era di Elliott nella Milano rossonera sta giungendo al termine, ma la trattativa con Investcorp è concreta e reale: uno scossone che ha investito l'ambiente del Diavolo, probabilmente in uno dei periodi meno indicati. Ed è per questo che Paolo Maldini (a proposito, l'augurio di tutti i tifosi e non solo è che in caso di nuova proprietà l'area tecnica non venga sfiorata. Lo storico capitano rossonero è e sarà sempre simbolo e garante di serietà del progetto) ha cercato di riportare tutti sulla terra. Impossibile ignorare queste voci, ma è altrettanto impossibile non giocarsi al massimo delle proprie possibilità questa ultima parte di stagione: martedì arriva ineluttabile una delle partite più importanti dell'anno, un derby che può valere una finale di Coppa Italia e che può regalare energie mentali extra per un rush finale che si preannuncia infuocato. Quel che è sicuro è che i tifosi rossoneri, tra campo ed extra campo, non rischieranno mai di annoiarsi.