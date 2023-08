Messias al Genoa. De Ketelaere all'Atalanta: si farà? Il punto sulle uscite (PODCAST)

vedi letture

Non solo gli otto acquisti portati a termine in questi primi due mesi di calciomercato, ma anche alcune cessioni: dopo Tonali e i mancati riscatti di alcuni giocatori presenti nella passata stagione (come Brahim Diaz e Vranckx), il Milan ha salutato in queste settimane Ante Rebic, passato a titolo definitivo al Besiktas, e Devis Vasquez, portiere colombiano, andato in prestito allo Sheffield Wednesday.

I rossoneri lavorano anche su altre soluzioni in uscita, tra cui Messias e De Ketelaere: il primo è ad un passo dal Genoa, svolgendo già oggi le visite con il club ligure, mentre il belga è in contatto con l'Atalanta con i suoi agenti per trovare un accordo definitivo. Nel podcast odierno maggiori dettagli anche sugli altri giocatori in uscita. Buon ascolto!