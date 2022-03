Milan, a Cagliari si sono visti i muscoli. Pioli grande artefice del primato in classifica

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per il Milan a Cagliari è arrivata la terza vittoria di fila in campionato per 1-0. Un risultato ricorrente ultimamente che consente alla squadra di Stefano Pioli di trovarsi in vetta alla classifica (con 3 punti di vantaggio sul Napoli) a 8 giornate dalla fine. Pur non brillando al 100%, i rossoneri hanno mostrato ancora una volta i muscoli, sfondando di prepotenza la difesa dei ragazzi di Walter Mazzarri e proteggendo con i denti il gol siglato da Ismael Bennacer. Altra vittoria, altri 3 punti che avvicinano l’obiettivo sempre di più.

I MERITI DI PIOLI

Non avendo un bomber vero e proprio in attacco Pioli ha dovuto fare di necessità virtù, lavorando molto sulla testa dei suoi giocatori. Il Milan infatti non ha un goleador, dato che in campionato chi ha segnato di più si trova a quota 8 gol (Zlatan Ibrahimovic, Olivier Giroud e Rafael Leao). Il vero artefice della crescita della squadra è mister Pioli che ha saputo trasmettere una forte mentalità a tutti i componenti della rosa – dal primo all’ultimo – rendendo importanti anche i così detti non titolari, schierandoli nelle partite giuste e nel momento del bisogno. Anche nei periodi più duri il Diavolo ha sempre saputo rialzarsi, affrontando le difficoltà e rimettendosi in carreggiata poco dopo. Covid, infortuni, mancato mercato di gennaio, non hanno scalfito la voglia del Milan di andarsi a prendere qualcosa di importante, qualcosa che manca da 11 anni. Il vero punto di forza dei rossoneri è il gruppo. Tutti remano dalla stessa parte nonostante i rinnovi di contratto che non arrivano e nonostante le voci di mercato. Come detto è Pioli ad avere più meriti per l’ottimo andamento della squadra, perché è la testa che alla lunga fa la differenza. Ora qualche giorno di pausa prima del rush finale. Oltre al campionato c’è ancora in gioco la Coppa Italia, altro trofeo che al Milan manca in bacheca da troppo tempo.