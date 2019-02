Milan, a Roma in cerca di punti e continuità: sono vietati passi falsi

Domenica sera all'Olimpico, il clima non sarà dei migliori per la Roma, reduce dalla pesantissima sconfitta per 7-1 contro la Fiorentina in Coppa Italia: in casa giallorossa, c'è infatti aria di contestazione e dopo il flop di Firenze anche tra i giocatori sembra esserci parecchio nervosismo. Il Milan non dovrà pensare però a tutto questo, ma dovrà andare a Roma con il massimo della concentrazione e scendere in campo con l'atteggiamento giusto.

GRANDE CHANCE - Si tratta di uno scontro diretto per la Champions e quindi non sono assolutamente permessi passi falsi: giocare all'Olimpico non è mai facile e la Roma è una squadra piuttosto imprevedibile, ma, visto il momento che stanno vivendo i giallorossi, per il Milan si tratta di una grande chance per staccare la formazione di Di Francesco in classifica (al momento i rossoneri sono quarti con un punto di vantaggio sulla squadra romanista che è quinta). Il Diavolo sta attraversando un buon momento di forma e deve dare continuità aigli ultimi risultati, in primis al successo in Coppa Italia contro il Napoli.

GIUSTO APPROCCIO - La Roma non va comuque sottovalutata perchè ha tanti giocatori che, se in giornata, possono risolvere la partita da un momento all'altro e dunque servirà arrivare al match con il giusto approccio: iniziare, per esempio, la sfida con grande veemenza e magari con un gol nei primi minuti potrebbe mettere ancora più pressione alla squadra di Di Francesco. Sulla carta il Milan parte favorito, ma guai a sottovalutare uno scontro diretto così importante.