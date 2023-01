Milan, a Salerno segnali di risveglio da De Ketelaere. Sarà importante anche come alternativa a Giroud

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Da lui ovviamente ci si aspetta molto di più, ma, viste le difficoltà dei primi mesi, a Salerno si è visto un passettino in avanti di Charles De Ketelaere. Nulla di sconvolgente, ma comunque segnali positivi che fanno ben sperare per il futuro. In particolare, il belga, subentrato nella ripresa al posto di Brahim Diaz, è sceso in campo con un atteggiamento diverso rispetto alle ultime prestazioni di ottobre e novembre.

VICINO AL GOL - De Ketelaere è entrato meglio, è stato di più al centro del gioco rossonero ed ha avuto anche più chance di segnare la sua prima rete con la maglia del Milan: in un paio di occasioni si è trovato davanti un grande Ochoa che ha respinto le sue conclusione, mentre in altre è mancata la giusta cattiveria. Come per esempio al 72' quando, lanciato in profondità da Giroud, si è involato indisturbato verso la porta della Salernitana: è vero che era un po' decentrato e che il destro non è il suo piede forte, ma avrebbe certamente potuto fare molto meglio invece di tentare di rientrare sul sinistro. Serviva la determinazione di voler segnare a tutti i costi, provando anche a calciare con il destro.

ALTERNATIVA A GIROUD - Al di là di questo episodio, Charles ha finalmente battuto un colpo e di questo non può che esserne contento anche Stefano Pioli, il quale ha bisogno del miglior De Ketelaere il prima possibile. In questo momento, poi, con la coperta in attacco piuttosto corta (out Ibrahimovic, Origi e Rebic), il belga diventa importante anche come prima alternativa ad Olivier Giroud, che ovviamente a 36 anni non può giocarle tutte per 90 minuti. Certo, un gol a Salerno sarebbe stato perfetto per sbloccarsi mentalmente e ritrovare un po' di fiducia, ma dall'Arechi sono comunque arrivati segnali positivi che fanno ben sperare per le prossime partite.