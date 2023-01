Milan, adesso testa a Coppa Italia e Torino: sarà una grande chance per Pobega

MilanNews.it

Archiviata la prova contro la Roma, che ha lasciato forzatamente dei punti su cui riflettere, il Milan riprenderà il proprio percorso stagionale in Coppa Italia. La manifestazione rappresenta chiaramente un obiettivo per il club rossonero, un trofeo da portare a casa che nella bacheca di Via Aldo Rossi manca esattamente da vent’anni.

Obiettivo Coppa Italia

Il Milan esordirà domani sera, ospitando il Torino a San Siro nell’incontro valido per gli ottavi di finale. Contro i granata Stefano Pioli dovrebbe optare per un discreto turn-over, concedendo riposo a chi ha faticato di più e spazio a chi invece ha giocato meno. Fra questi rientra certamente anche Tommaso Pobega, pronto a ritagliarsi uno spazio in cabina di regia. Il classe ’99, dopo il primo gol segnato in campionato contro i giallorossi, ritroverà proprio la sua squadra con cui lo scorso anno si è messo nuovamente in luce guadagnandosi la chiamata definitiva del Milan. Sotto la guida di Juric, Pobega ha avuto modo di crescere ulteriormente raccogliendo ben 33 presenze e segnando anche quattro gol.

Occasione Pobega

La gara non sarà semplice per il Milan ma le caratteristiche del triestino, che conosce molto bene i propri avversari, potrebbero essere molto utili alla causa. Una buona prova contro i granata con conseguente qualificazione servirebbe sia alla squadra sia al ragazzo cresciuto nel vivaio rossonero. Il Milan superando il primo scoglio giungerebbe senza problemi ai quarti di finale, mantenendo viva la possibilità di arrivare fino alla finale di Roma. Pobega invece, stretto dalla concorrenza fittissima di Bennacer e Tonali, potrebbe guadagnarsi ancor di più la fiducia che non guasta mai. Ritrovarsi una risorsa completa, diversa, quantitativa e qualitativa sarà fondamentale in casa milanista, tanto per la Coppa nazionale quanto per il campionato e la Champions League.