Milan, Bonaventura verso la conferma: Calhanoglu e Paquetà si giocano una maglia

L’abbondanza non è mai un problema. Non può esserlo. Certo, all’allenatore spettano scelte spesso dolorose, ma fa parte del mestiere. Domani, ad esempio, mister Pioli dovrà lasciare fuori almeno un pezzo da novanta. Il rientro di Calhanoglu (assente con il Napoli per squalifica) costringerà il tecnico rossonero a fare delle valutazioni.

FATTORE JACK - Nell’ultimo periodo, dopo il cambio in panchina, il giocatore turco ha dato buone risposte nel ruolo di esterno offensivo. Ma Bonaventura, contro il Napoli, è stato a dir poco strepitoso in quella posizione. Come riporta il quotidiano Tuttosport, alla luce di quanto visto nella precedente sfida di campionato, diventa difficile anche solo pensare che Pioli possa decidere di rinunciare a Jack. L’ex atalantino, dunque, dovrebbe essere riproposto nell’undici iniziale.

PAQUETA A RISCHIO - E Calhanoglu? Ebbene, Hakan potrebbe “arretrare” a centrocampo e agire da mezzala (al fianco del rientrante Bennacer e del confermato Krunic). A rischiare il posto potrebbe quindi essere Paquetà, forse il meno brillante, in questo momento, tra i centrocampisti titolari.