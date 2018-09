Milan, Castillejo-Laxalt nuovi jolly di fascia: impatto positivo, entrambi promossi dal pubblico di San Siro

Il momento di Mattia Caldara potrebbe arrivare dopo la sosta per le Nazionali quando il difensore acquistato dalla Juventus avrà una maggiore conoscenza dei meccanismi della difesa milanista. Gennaro Gattuso, dunque, si troverà davanti alla decisione relativa...

Ieri sera, la Primavera del Milan ha affrontato in amichevole la prima squadra del Bellinzona: i rossoneri di mister Lupi hanno giocato un’ottima partita e hanno vinto 4-2 grazie alla doppietta di Tonin e alle reti di Vigolo e Haidara. Amichevole: #MilanPrimavera 🆚...

Queste le pagelle di Milan-Roma G. Donnarumma 6: grande uscita da libero vecchio stampo su El Shaarawy lanciato verso la sua porta. Fazio lo fa secco con una botta violenta e che passa nell’unico corridoio possibile. Calabria 6,5: spinge molto e per poco...

Come riporta il Corriere dello Sport, che fa il punto sulle strategie di mercato del Milan, Leonardo è rimasto impressionato da un talento brasiliano. Si tratta di Pedro, giovane attaccante del Fluminense. Stando all’indiscrezione, sulle tracce del 21enne...

In vista del big match tra Milan e Roma, la redazione di MilanNews.it ha intervistato Pierino Prati, storico attaccante rossonero ma anche specialissimo doppio ex dell'incontro. Tanti i temi trattati con l'ex bomber che, dal 1967 al 1973, ha vinto tutto con i colori...

A seguito del rinvio di Milan-Genoa, disposto dalla Lega Serie A dopo il tragico crollo del ponte Morandi nella città di Genova, AC Milan informa che tutti i biglietti emessi per la gara del 19 agosto rimangono validi per la gara di recupero,...

Il mattino successivo a Milan-Roma, il presidente rossonero Paolo Scaroni ha chiamato Adriano Galliani, per condividere l'emozione della vittoria e del gol di Cutrone. Alla domanda su quanto abbia esultato, lo storico ad rossonero ha descritto papale papale la situazione al n...

Tavecchio: "Commissario in FIGC inutile. Serve limite stranieri"

MN - Giannichedda convoca Christian Maldini per l'amichevole contro il Milan

Il Milan e il "Goal of the Day": la capocciata di Desailly contro la Fiorentina

Costacurta: "Massacrato il calcio italiano ma gli svedesi non erano così scarsi"

Nations League, Turchia: Calhanoglu in campo dall'inizio contro la Russia

MTV - Zapata torna ad allenarsi parzialmente in gruppo

TMW - Bonaventura, jolly per virtù ma come debolezza

RMC SPORT - Torino, Petrachi: "Nell'Inter di Mancini non giocava neanche un italiano"

Serafini ricorda Vitosha-Milan: "Di ritorno da Sofia iniziò l'amore folle rossonero per la Coppa dei Campioni durato 25 anni"

Atletico Madrid, distorsione alla caviglia per Kalinic

Genoa, Preziosi: "Mi spiace per Perin. Aveva altre offerte oltre alla Juve"

LA LETTERA DEL TIFOSO: "No al cambio modulo" di Alby

SONDAGGIO MN - Chi vorreste vedere in coppia con Romagnoli dopo la sosta, Musacchio o Caldara?

Gazzetta - Donnarumma tiene in vita l'Italia. Poi il tabù Zielinski

La Stampa - Donnarumma, su Zielinski la parata più bella in azzurro

Galliani: "Monza la nostra Itaca, io e Berlusconi in astinenza da calcio"

Milan, per Montolivo poche chance di rinnovo

Rodriguez: "C'era l'interesse del PSG, ma il Milan è il Milan, vedrete cosa succederà quanto torneremo in Champions"

Turchia, Calhanoglu: "Grazie al pubblico di Trabzon. Peccato per il ko"

Il Milan e il "Goal of the Day": Crespo contro il Messina

Milan, Reina guida di Gigio e Plizzari ma non solo: in...

IL JOLLY - Diego Laxalt non ha bisogno di presentazioni. L’ex Genoa è un jolly di cui tutti conoscono le caratteristiche, visti i cinque anni di Serie A. Può giocare nei quattro di difesa o avanzare dal centrocampo fino al tridente, sempre sul binario mancino. Sarà molto probabile vederlo ruotare con Ricardo Rodríguez a partire dalla prossima settimana.

CORSA E TECNIC A - Gettato nella mischia nel finale di Milan-Roma, Castillejo si è messo in bella mostra davanti ai suoi nuovi tifosi. Al Villarreal si è fatto notare giocando a destra, ma in rossonero - osserva la rosea - si muoverà più spesso a sinistra. Samu avrà lo spazio che merita: il ragazzo ha personalità, corsa e tecnica e potrà creare parecchi fastidi a chi lo incrocerà sugli esterni.

L’asse Higuain-Cutrone ha prodotto il gol vittoria contro la Roma, ma l’impatto dei mancini Laxalt e Castillejo ha dato una sterzata alla partita. Come evidenzia l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l’uruguaiano e lo spagnolo sono stati promossi dal pubblico di San Siro: alla ripresa del campionato, mister Gattuso sfrutterà i nuovi jolly di fascia.

