Milan, che emergenza in difesa: ad oggi solo due centrali a disposizione. Il rinforzo arriva dalla Primavera, in attesa di gennaio...

Cinque difensori centrali in rosa, tre infortunati e dunque solo due al momento a disposizione di Stefano Pioli, vale a dire Fikayo Tomori e Malick Thiaw. Il Milan è in serie emergenza in difesa, anche se per fortuna Simon Kjaer dovrebbe rientrare tra il match di campionato di sabato contro l'Udinese e quello successivo di Champions League contro il PSG. Tempi lunghi invece per Marco Pellegrino, che starà fuori circa 40 giorni, e ancora più lunghi per Pierre Kalulu che con ogni probabilità sarà costretto ad operarsi dopo la lesione del tendine retto femorale sinistro e in questo caso lo stop sarà di almeno 4 mesi.

ECCO SIMIC - Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che, come anticipato ieri anche da Milannews.it (clicca QUI per leggere la nostra anticipazione), il club di via Aldo Rossi non andrà sul mercato degli svincolati, ma farà salire un giovane dalla Primavera, cioè Jan-Carlo Simic, centrale classe 2005 che ha partecipato alla tournée estiva del Diavolo negli Stati Uniti, fornendo anche buone prestazioni durante le amichevoli. Sarà dunque lui il rinforzo per la difesa di Pioli da qui a gennaio quando il Milan sarà costretto a tornare sul mercato e a prendere un nuovo difensore centrale.