Milan-Chelsea, in ballo ci sono Giroud, Bakayoko e Ziyech: dai Blues zero sconti, Maldini attende

L’asse Milano-Madrid è caldissimo, ma anche quello con Londra non scherza. Sono tre i discorsi in ballo con il Chelsea: uno è apertissimo, gli altri due un po’ meno, ma è solo una questione di tempistiche. Il Milan è alla ricerca di un centravanti, di un trequartista e di un centrocampista, e in casa Blues ci sono dei profili che potrebbero fare al caso di Pioli.

TRIPLO INTERESSE - Hakim Ziyech è un giocatore che stuzzica particolarmente gli uomini di mercato di via Aldo Rossi. Perché ha esperienza e qualità, oltre al dono della duttilità, caratteristica spesso determinante nel calcio di oggi. Ai rossoneri piace anche Bakayoko, ex di turno che a Milanello tornerebbe di corsa, mentre Giroud è il vice-Ibra ideale sotto tanti punti di vista. Il Milan è pronto a ingaggiare il francese (col quale c’è già un accordo su durata e "peso" economico del contratto), ma solo se riuscirà a liberarsi a costo zero.

DISTANZA E ATTESA - Tre giocatori, dunque, un pacchetto a cui il Chelsea, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, non ha intenzione di applicare sconti. Maldini e Massara, però, considerano esagerate le richieste per due esuberi come Ziyech e Bakayoko: per entrambi aspetteranno che sia il tempo a far diminuire le pretese.