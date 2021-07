Milan, chi è arrivato e cosa manca per completare la rosa di Pioli

Dopo aver ufficializzato il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2025 di Davide Calabria, il Milan guarda con più ottimismo e speranza a questo mercato estivo che si chiuderà martedì 31 agosto. Oltre ad aver sistemato la questione Calabria, la dirigenza rossonera ha concluso le operazioni Mike Maignan, Fikayo Tomori e Sandro Tonali. In via di definizione c’è l’arrivo di Olivier Giroud da Chelsea e di Brahim Diaz dal Real Madrid, quest’ultimo nuovamente in prestito come la passata stagione. Hanno lasciato il Milan e Milanello, per svariati motivi, i fratelli Gianluigi e Antonio Donnarumma, Hakan Calhanoglu, Soualiho Meité e Mario Mandzukic.

COSA MANCA AL MILAN

Per completare la rosa a disposizione di Stefano Pioli per la stagione partita ufficialmente ieri, il Milan tenterà di acquistare altri 5/6 giocatori. I ruoli da andare a coprire sono diversi: terzino destro e sinistro per far rifiatare i titolari Calabria e Theo Hernandez, centrocampista centrale che possa alternarsi con Franck Kessie, trequartista per sostituire Calhanoglu, esterno destro offensivo che si giochi il posto con Alexis Saelemaekers, e se ci fosse una possibilità, un giovane attaccante da far crescere al fianco di Zlatan Ibrahimovic.

CHI TORNA AL MILAN

Sono di ritorno in rossonero diversi giocatori. Essi sono: Andrea Conti, Mattia Caldara, Alessandro Plizzari, Tommaso Pobega e Lorenzo Colombo. Per loro, le possibilità di rimanere al Diavolo, sono minime. Essi potrebbero essere utilizzati come pedine di scambio sul mercato o per effettuare qualche plusvalenza da mettere a bilancio. Qualora però Paolo Maldini e i suoi collaboratori non trovassero i profili giusti sul mercato per ‘allargare’ la rosa, per alcuni di loro si aprirebbero delle possibilità di permanenza.

Ecco un riepilogo delle ufficialità, di cosa manca, di chi è andato via e di chi torna sicuramente.

UFFICIALI: Maignan, Tomori, Tonali, Calabria

QUASI UFFICIALE: Giroud, Brahim Diaz

ACQUISTI MANCANTI: Terzino destro, terzino sinistro, centrocampista, trequartista, esterno destro e attaccante giovane

CESSIONI: Donnarumma G, Donnarumma A, Calhanoglu, Meité, Mandzukic

RITORNI DAI PRESTITI: Conti, Caldara, Plizzari, Pobega, Colombo