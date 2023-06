Milan, Chukwueze è il nome giusto per la fascia destra: numeri e caratteristiche convincono

MilanNews.it

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Le necessità di mercato del Milan non sono poche. Il Diavolo dovrà assolutamente rinforzare il proprio centrocampo, soprattutto alla luce della partenza di Sandro Tonali direzione Newcastle. Allo stesso modo, i rossoneri avranno il compito di ingaggiare un nuovo attaccante. La priorità però riguarda anche la fascia destra, la corsia tanto diversa e meno potente rispetto alla zona sinistra dove agiscono in maniera prorompente Leao e Theo Hernandez.

Per trovare un nuovo equilibrio e rinforzarsi anche a destra, allora, il Milan ha messo nel mirino da tempo Samuel Chukwueze. Il classe '99 è sicuramente un profilo molto interessante, che il Diavolo segue con non poca attenzione. Il nigeriano è reduce da un'ottima stagione con il Villarreal. In ben 50 partite è riuscito a segnare 13 reti, fornendo 11 assist ai propri compagni fra Liga, Conference League e Copa del Rey. I numeri convincono, così come le caratteristiche tecniche. Chukwueze, solo per fare un esempio, potrebbe essere funzionale tanto in un 4-2-3-1 quanto in 4-3-3. Andando a sostituire Messias e Saelemaekers che non hanno mai garantito un numero simile di bonus.Il salto di qualità sulla fascia però passa ovviamente anche dal Villarreal. La società spagnola spara alto per il proprio giocatore ma il contratto in scadenza nel giugno 2024 potrebbe essere un fattore non di poco conto. La cifra è sicuramente importante, ma il Diavolo sembra pronto a sborsare la cifra adeguata per ingaggiare il nigeriano. Bisognerà considerare anche il tema legato agli extracomunitari, per cui i rossoneri hanno due slot a disposizione. Il Milan però sembra disposto a trattare e fare uno sforzo importante per aggiudicarsi Chukwueze. Un profilo utile per attenuare sicuramente le differenze fra destra e sinistra. Un investimento importante e mirato, allo scopo di rendere il Milan ancor più attrezzato e competitivo.