Milan, colpo di scena in difesa: ecco il giovane Odogu. Alla scoperta del nuovo difensore rossonero

Prima dell'ultima partita di campionato contro il Lecce, commentando le voci di mercato sul possibile arrivo al Milan di Akanji, il ds rossonero Igli Tare ha dichiarato: "Se è arrivata una risposta da Akanji? Ancora no ma questo cambio di modulo negli ultimi giorni ci ha messo un po' in difficoltà: dobbiamo essere bravi nelle ultime 72 ore di portare un giocatore di esperienza: Akanji ce l'ha e ha anche la qualità per giocare nel Milan".

SORPRESA ODOGU - L'obiettivo del Diavolo era quindi prendere un difensore capace di guidare la difesa. Per questo motivo, oltre al giocatore del Manchester City (che poi è passato all'Inter), il club di via Aldo Rossi ha seguito con grande interesse negli ultimi giorni mercato diversi profili esperti, tra cui in particolare Joe Gomez del Liverpool. Sembrava tutto fatto per l'inglese, ma i Reds non hanno potuto dare il via libera definitivo alla sua cessione perchè prima volevano trovare un sostituto. Il Milan, non potendo aspettare all'infinito, ha deciso di cambiare non solo obiettivo, ma anche stretegia e ha preso David Odogu, difensore classe 2006 del Wolfsburg.

IL PROFILO - Ma chi è questo giocatore tedesco? Come riferisce questa mattina La Gazzetta dello Sport, Odogu è cresciuto tra l'Union Berlino e il Wolfsburg e la sua qualità principale è certamente l'aggressività nell'uno contro uno, abbinata a ottimi doti aeree e buona tecnica in fase di possesso. Nella scorsa stagione, il 19enne ha fatto il suo debutto in Bundesliga, ma già nelle giovanili aveva impressionato diversi osservatori, in particolare quelli del Chelsea che lo stava per prendere nel 2024. La Rosea racconta poi un curioso aneddoto su Odugu che con l'Under 17 della Germania si è laureato prima campione del Mondo e poi d’Europa: durante il Mondiale vinto in Indonesia, il tedesco riuscì infatti addirittura a dare due esami di storia e geografia. Oltre ad essere un giovane molto promettente, Odogu è stato senza dubbio anche uno studente modello.

