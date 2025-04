Milan, Conceiçao pensa ad un 4-4-2 super offensivo: a Udine con il doppio centravanti più Pulisic e Leao?

Se quello che si è visto nelle prove tattiche che ci sono state a Milanello venisse confermato, domani sera a Udine il Milan si presenterà con un 4-4-2 super offensivo: durante l'allenamento di ieri a Milanello, infatti, Sergio Conceiçao ha schierato il doppio centravanti, cioè Tammy Abraham e Luka Jovc, più Christian Pulisic e Rafael Leao come esterni.

SUPER OFFENSIVO - Per sperare ancora in un posto in Europa o Conference League, il Milan deve vincere a tutti i costi in casa dell'Udinese, un campo su cui ha spesso faticato nelle ultime stagioni. Vista la probabile assenza di Santiago Gimenez, che è ancora dolorante al fianco dopo il duro colpo preso contro la Fiorentina e che al massimo potrebbe recuperare per la panchina, per giorni si è parlato di un ballottaggio per il ruolo di centravanti tra Abraham e Jovic, entrambi in gol sabato scorso contro i viola. Ma alla fine entrambi potrebbero avere una maglia da titolare. Ad innescarli ci saranno anche Pulisic a destra e Leao a sinistra, per un Milan super offensivo.

IL DOPPIO CENTRAVANTI - Sarebbe la prima volta che Conceiçao mette le due punte dall'inizio, mentre il doppio centravanti lo ha già utilizzato a partita in corso quando c'era bisogno di recuperare il risultato. E in cinque occasioni su otto ha anche funzionato, come per esempio nelle due gare di Supercoppa Italiana contro Juventus e Inter, e poi in campionato contro Como, Parma e Fiorentina. Stavolta a Udine potrebbe esserci l'esordio dal primo minuto delle due punte, a meno che Conceiçao non torni sui suoi passi e decida di mettere in campo un Milan meno offensivo e più equilibrato.