Milan, ieri nuovo contatto con Glasner: l'austriaco vuole solo il Milan

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Oliver Glasner ha detto no anche al Feyenoord perchè vuole solo il Milan. Ieri nuovo contatto tra le parti, l'austriaco è in pole per la panchina

Oliver Glasner vuole il Milan a tutti i costi e lo hanno ribadito ieri anche i suoi rappresentanti nel nuovo meeting che hanno avuto con il club rossonero: il tecnico austriaco ha detto sì al Diavolo, ha messo da parte anche l'offerta del Feyenoord perchè vuole sedersi sulla panchina milanista. Ora manca solo l'ok definitivo di Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli, cioè coloro che stanno portando avanti i colloqui con allenatori e dirigenti dopo l’azzeramento di due settimane fa.

GLASNER VUOLE SOLO IL MILAN

A riferirlo è questa mattina il Corriere dello Sport che spiega che Glasner è assolutamente convinto di sbarcare a Milanello e vorrebbe cogliere l'occasione di allenare per la prima volta in carriera un top club. Il fatto che ieri ci sia stato un nuovo colloquio tra le parti dopo il lungo incontro di sei ore di martedì scorso conferma che l'austriaco ha fatto una buona impressione e che il Diavolo apprezza la sua idea di calcio. Se dovesse arrivare lui, l'ex Crystal Palace dovrà essere bravo a sfatare anche i tabù degli allenatori stranieri che hanno quasi sempre fallito al Milan ( i recenti esempi di Fonseca e Conceiçao lo hanno ribadito).

NUOVE TELEFONATE CON RANGNICK: IL TEDESCO INTRIGATO DAL MILAN

Oltre ai contatti con Glasner, il club rossonero ha avuto nuove telefonate anche con Ralf Rangnick, che si trova attualmente negli Stati Uniti con l'Austria in vista del Mondiale. La Federazione austriaca gli ha offerto il rinnovo fino al 2028, ma lui sembra essere molto intrigato dalla possibilità di diventare il nuovo direttore tecnico milanista. Le sue richeste per accettare questo ruolo sono però molto precise: vuole operare liberamente senza interferenze e ostacoli, massimo sostegno da parte della proprietà al suo progetto e la possibilità di mettere le mani sull’organigramma piazzando uomini di fiducia. Qualora Cardinale accordasse queste condizioni, l’affare si farebbe.