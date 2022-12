Milan, De Ketelaere più vicino alla porta? Un gol per sbloccarsi finalmente

MilanNews.it

Dopo una prima parte di stagione deludente con il Milan e un Mondiale in cui ha giocato appena 15 minuti, Charles De Ketelaere ha grande voglia di riscatto e punta ad un 2023 da protagonista. Stefano Pioli lo aiuterà in tutti i modi a tornare il talento visto al Bruges, magari cambiandogli anche leggermente la sua posizione in campo e avvicinandolo di più alla porta avversaria.

FALSO NOVE - In particolare, questo potrebbe avvenire nelle prime partite del nuovo anno, nelle quali il Diavolo dovrà fare sicuramente a meno di Ibrahimovic e Origi. L'unico centravanti a disposizione sarà Giroud, il quale però a 36 anni e dopo un Mondiale molto faticoso non può giocare tutte le partite. E così è spuntata l'idea di vedere De Ketelaere come falso centravanti: "Charles prima punta? Sì, possibile anche già dalle prossime partite, pensando ai tipi di avversari che incontreremo. Troveremo molte difese schierate a cinque, non dare riferimenti può essere la soluzione e lui ha queste qualità" le parole di Pioli rilasciate ieri alla Gazzetta dello Sport.

TOCCA A CHARLES - La Rosea in edicola stamattina spiega che la speranza di tutto l'ambiente rossonero è che, giocando più vicino alla porta, il belga possa trovare finalmente il primo gol al Milan e sbloccarsi. Cambiare solo la posizione non può però bastare, serve anche un atteggiamento e un modo di stare in campo differente da parte di De Ketelaere. La fiducia di Pioli non manca, ora tocca a Charles.