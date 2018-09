Milan, è già SuperHiguain ma manca ancora il gol: Calhanoglu e i cross per far sbloccare il Pipita

Gonzalo Higuain si è presentato in ottime condizioni a Milanello e i risultati si sono visti fin da subito: dopo il gol in amichevole contro il Real Madrid, nelle prime due gare di campionato contro Napoli e Roma l’argentino non ha segnato, ma ha corso, ha lottato e ha regalato l’assist a Cutrone, dimostrando di essere già in grande forma. Rino Gattuso non può che essere soddisfatto del suo avvio di stagione e in questa sosta ha lavorato per cercare di fargli arrivare più palloni possibili in area di rigore.

INTESA - È chiaro che il primo passo è il miglioramento dell’intesa con i compagni, in particolare con i due esterni d’attacco: come riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, dal Napoli alla Roma le cose sono già migliorate molto grazie all’innesto di Calhanoglu che ha trovato fin da subito un grande feeling con il Pipita. E le cose andranno ancora meglio per lui quando aumenterà anche la produzione di cross dalle fasce laterali, dove Laxalt e Conti potrebbero essere le armi in più.

COME A NAPOLI - In pochi giorni, a Milanello hanno capito tutto che Higuain è il leader tecnico che tanto mancava al Milan: il gol non è ancora arrivato, ma in molti stanno rivedendo in lui il giocatore voglioso e grintoso che a Napoli aveva segnato 36 reti in un solo campionato. Da anni, il club rossonero non aveva un attaccante così, ma siamo solo all’inizio perché il bello deve ancora arrivare.