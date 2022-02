Milan, finalmente Rebic: il pieno recupero di Ante consegna a Pioli una risorsa per il rush finale

Una magra consolazione nel buio di una serata da dimenticare. Il gol di Rebic fa ben sperare, perché restituisce a Pioli un’arma importante da sfruttare in questo finale di stagione. Con Ibrahimovic ancora ai box e Giroud in formato trasferta (quindi incolore), ci ha pensato il croato a salvare il Milan a Salerno. Perché il pareggio è pochissima cosa, ma una sconfitta avrebbe avuto ripercussioni peggiori.

La luce in fondo al tunnel

Ante non segnava da cinque mesi esatti, dalla rete alla Juventus del 19 settembre scorso. L’annata del 28enne attaccante è stata particolarmente complicata per via degli infortuni: prima il problema alla caviglia, poi la lesione muscolare alla coscia sinistra e di nuovo la caviglia. Insomma, un vero e proprio calvario che, limitandoci al campionato, lo ha costretto a saltare ben undici partite su ventisei.

Risorsa preziosa

Ora Rebic ha ritrovato la via del gol e spera di riprendersi presto una maglia da titolare, magari già venerdì contro l’Udinese. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il pareggio di Salerno non può soddisfare Pioli, ma il pieno recupero di Ante consegna all’allenatore una risorsa per il rush finale. Il Milan si augura che i gol del croato possano essere decisivi nella rincorsa al vertice.