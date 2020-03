Milan-Genoa, il probabile battesimo di Asmir Begovic a San Siro

Gianluigi Donnarumma non ha ancora recuperato completamente dalla distorsione alla caviglia sinistra accusata in uno scontro di gioco con Chiesa durante Fiorentina-Milan dello scorso 22 febbraio. Anche nella seduta di questa mattina a Milanello, infatti, il portiere rossonero è stato, infatti, costretto a lavorare a parte. Le possibilità che Gigio possa essere presente calano drasticamente ogni giorno che passa. La sensazione è che il Milan non abbia nessuna voglia di rischiare un infortunio peggiore.

OTTIMO ESORDIO - Non è certamente stato tra gli esordi più fortunati quello di Asmir Begovic con la maglia del Milan, se guardiamo unicamente al risultato, ma la prestazione da parte del portiere bosniaco è stata comunque positiva contro i gigliati. Una performance di ottimo livello, considerando anche i quasi 3 mesi di inattività dall'ultima partita giocata con il Qarabag da parte dell'ex Chelsea. Subito impegnato da un colpo di testa di Chiesa, che lo ha costretto ad una bella parata in tuffo, Begovic è andato ad un passo anche dal respingere il rigore calciato in maniera non perfetta da Pulgar.

PROBABILE BATTESIMO A SAN SIRO - Da quella partita, complice il caos dato dall'emergenza Coronavirus e dalla scarsa capacità decisionale da parte della Lega Calcio, il Milan non ha più giocato. Si pensava che in questo lasso di tempo Donnarumma potesse recuperare dal problema alla caviglia, ma Gigio necessita ancora di tempo. Quella di domenica, dunque, sarà con ogni probabilità l'occasione per Begovic per esordire con il Milan dal primo minuto. La gara si giocherà in una cornice particolare, con San Siro silenzioso e a porte chiuse, ma l'estremo difensore avrà l'occasione di mettersi in mostra in un palcoscenico importante e, chissà, guadagnarsi la conferma anche dopo il 30 giugno 2020, data in cui scadrà il prestito dal Bournemouth.