Milan, il mercato ora deve decollare. Chiudere i due a zero, poi spendere sui cartellini

Ad inizio giugno nel Milan c'è stata una vera e propria rivoluzione: via Paolo Maldini e Ricky Massara, licenziato il primo e confermato l'addio del secondo, e più spazio nell'area mercato all'amministratore delegato Giorgio Furlani, al capo area scout Geoffrey Moncada e all'allenatore Stefano Pioli, che ha assunto il ruolo di 'coach' all'americana.

Dopo un paio di settimane piene, però, è tempo di iniziare a raccogliere i frutti. Il primo, in realtà, è già maturato: i rossoneri si assicureranno presto le prestazioni di Daichi Kamada, centrocampista giapponese classe 1996 che sosterrà le visite mediche con il Milan non appena i suoi agenti risolveranno alcune questioni burocratiche; indicativamente, le firme dovrebbero arrivare ad inizio luglio. Kamada arriverà a parametro zero, così come a parametro zero è l'altro colpo cercato dal Milan in questi giorni: Marcus Thuram, che deve decidere tra l'offerta del Milan (5 milioni a stagione e un ruolo da protagonista) e quella del PSG (7 milioni a stagione e un ruolo più altalenante in squadra).Dopo aver sistemato la questione parametri zero, da risolvere entro il 30 giugno, Furlani e Moncada guarderanno con più concentrazione a rinforzare la rosa a disposizione di Pioli con l'acquisto di qualche giocatore mediante esborso economico. Interessanti sono i profili in scadenza nel 2024 (come Milinkovic-Savic e Chukwueze), più qualche altro talento in rampa di lancio (come il 2005 Arda Guler). Occhio anche alle cessioni: in partenza sono in tanti, come Rebic e Origi, e non è da escludere anche un addio i De Ketelaere.