Milan-Ilicic, dall'accordo con il giocatore all'intesa che manca con l'Atalanta: il punto sulla trattativa

Josip Ilicic è in uscita dall'Atalanta e la conferma è arrivata qualche giorno da Gianpiero Gasperini, tecnico dei bergamaschi, che ha dichiarato: "Ilicic ha manifestato la voglia di provare nuove esperienze a fine stagione, ha fatto la preparazione in modo straordinario". Lo sloveno è da tempo nel mirino del Milan che è sempre alla ricerca di rinforzi per la sua trequarti.

GRADIMENTO RECIPROCO - Ilicic piace molto in via Aldo Rossi, in particolare al ds milanista Frederic Massara, ma il gradimento è reciproco visto che lo sloveno andrebbe di corsa al Milan. Come riportato da Sky, il club rossonero e il giocatore hanno già un accordo, mentre manca ancora quello tra il Diavolo e l'Atalanta che vorrebbe monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

ULTIMI GIORNI DI MERCATO - La richiesta dei bergamaschi si aggira intorno ai 7-8 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dal Milan per un giocatore che vuole andare via e ha il contratto in scadenza nel 2022. L'intenzione dei rossoneri, forte dell'intesa già raggiunta con Ilicic, è quindi quella di aspettare gli ultimi giorni di mercato, con la speranza che l'Atalanta abbassi la sua richiesta e si accontenti di un piccolo indennizzo per lasciar partire lo sloveno. Altrimenti questa trattativa difficilmente andrà in porto nonostante l'accordo già trovato tra il giocatore e il Milan.