Milan-Lazio, formazioni ufficiali: torna Gabbia fra i titolari. Panchina per Walker e Felix

Di seguito le formazioni ufficiali di Milan-Lazio, 27ª giornata di Serie A. Tra le novità di Sergio Conceiçao spicca il ritorno fra i titolari di Matteo Gabbia, che farà coppia al centro della difesa con Strahinja Pavlovic. Solo panchina per Kyle Walker, sulla destra giocherà ancora Alex Jimenez. Niente fab four, il sacrificato è Joao Felix con Reijnders che giocherà come centrocampista avanzato.



MILAN (4-2-3-1): Maignan; Jimenez, Gabbia, Pavlovic, Theo; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Gimenez. A disp. Sportiello, Torriani, Jovic, Chukwueze, Tomori, Thiaw, Walker, Bartesaghi, Bondo, Terracciano, Camarda, Joao Felix, Abraham, Sottil. All. Sergio Conceiçao.

LAZIO (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gigot, Gila, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. A disp. Mandas, Furlanetto, Patric, Vecino, Pedro, Noslin, Belahyane, Nielsen, Ibrahimovic, Lazzari. All. Marco Baroni.

ARBITRO: Manganiello di Pinerolo.

ASSISTENTI: Passeri e Costanzo.

IV UOMO: Fourneau.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Pezzuto.

DOVE VEDERE MILAN-LAZIO

Data: domenica 2 marzo 2025

Ora: 20.45

Stadio: San Siro

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it