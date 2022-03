Milan, le mosse in difesa: si prova a chiudere per Botman, come vice Theo piace Parisi dell'Empoli

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Milan, sfruttando il mercato estivo, apporterà delle modifiche al reparto difensivo. In attesa di capire se Florenzi resterà o meno a Milanello (ad oggi sembra proprio di sì), i dirigenti di via Aldo Rossi sono alla ricerca di un centrale e di un terzino sinistro. Sul taccuino di Maldini e Massara ci sono due nomi in evidenza: Botman e Parisi.

Possibile accelerata

Cominciamo dal difensore olandese, punto di forza del Lille. Il giocatore lascerà la Francia al termine della stagione e sta flirtando con il Milan ormai da diversi mesi. Come riporta il quotidiano Tuttosport, nei prossimi giorni la dirigenza rossonera - che nel frattempo è rimasta in contatto con gli agenti del giocatore - dovrebbe riallacciare i rapporti con il club francese. Botman ha già esternato la sua volontà di cambiare squadra e sarebbe felicissimo di approdare a Milanello. La strada è tracciata, ma se l’affare non dovesse andare a buon fine, Maldini potrebbe virare su Botman.

Un nuovo laterale mancino

Il Milan, come detto, è alla ricerca anche di un vice Theo affidabile. L’operazione Ballo-Touré non ha dato i frutti sperati (di recente Pioli ha schierato Florenzi a sinistra) e non è da escludere un addio del senegalese a fine campionato. Agli scout rossoneri piace il giovane Fabiano Parisi dell’Empoli, talento con ampi margini di crescita. Maldini e Massara monitorano la sua situazione, ma stanno valutando anche altri profili.