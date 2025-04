Milan, lo scatto di Tare. Con lui ds c'è Allegri per la panchina

vedi letture

Il casting per trovare il nuovo direttore sportivo del Milan potrebbe aver avuto un'accelerata importante, anche se non ancora decisiva: ieri pomeriggio a Roma è andato infatti in scena un incontro tra l'ad rossonero Giorgio Furlani e Igli Tare, che ad oggi è il grande favorito per diventare il nuovo ds milanista. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera che aggiunge che il traguardo non è stato ancora tagliato, ma lo scatto dell'albanese è stato importante e la fumata bianca non sembra essere così lontana.

ALTRI INCONTRI - Il faccia a faccia di ieri nella capitale è servito per approfondire diversi temi, come per esempio la scelta del prossimo allenatore e le strategie di mercato. L'incontro tra Furlani e Tare è stato positivo, anche se non è stato ancora trovato l'accordo definitivo tra le parti. Per questo sono in programma altri incontri e contatti con l'ex ds della Lazio che piace per vari motivi: conosce in profondità le pieghe del calcio italiano, sa lavorare in team e poi, a differenza di altri candidati come D'Amico e Sartori, è libero e quindi potrebbe iniziare a lavorare subito per il Diavolo. C'è poi un altro punto a favore di Tare, vale a dire che ha un ottimo rapporto con Geoffrey Moncada, che dovrebbe tornare ad occuparsi di scouting.

IDEA ALLEGRI - Dopo Pasqua è attesa l'accelerata decisiva perchè poi ci sarà da fare un'altra scelta molto importante, cioè il nuovo allenatore. Se effettivamente dovesse arrivare l'ex bianconceleste, salirebbero notevolmente le quotazioni di Massimiliano Allegri, che è già stato sulla panchina del Milan dall'estate 2010 a gennaio 2014. Oltre al tema della guida tecnica, il nuovo ds dovrà affrontare subito anche la questione dei rinnovi di due top player del Diavolo, vale a dire Mike Maignan e Theo Hernandez. E poi c'è il mercato estivo da pianificare e organizzare. Insomma, il lavoro che attende il nuovo direttore sportivo è tanto e quindi serve fare una scelta definitiva il prima possibile.